В Запорожье полиция задержала банду, охотившуюся на валютчиков (ФОТО)

Сегодня, 15 апреля, сотрудники уголовного розыска и спецподразделения полиции ГУНП в Запорожской области задержали во время совершения очередного разбойного нападения членов организованной преступной группы, которые «охотились» на частных предпринимателей, связанных с обменом валют.

Начато уголовные производства по признакам ст.15, ст. 115 УК (покушение на убийство) и ч.4 ст. 187 (разбой). Бандитам светит до 15 лет тюрьмы.

«Свой профессиональный праздник сотрудники уголовного розыска Национальной полиции в Запорожской области отметили ликвидацией организованной преступной группы, которая «специализировалась» на разбойных нападениях на валютчиков», — сказано в сообщении.

Подробности резонансного задержания будут сообщены через пару дней, чтобы не навредить следствию.