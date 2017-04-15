Домой Новости В Мелитополе водитель Lanos протаранил такси: один в морге, трое в реанимации

В Мелитополе водитель Lanos протаранил такси: один в морге, трое в реанимации

От
Valeriy
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Вчера, 14 апреля, около 23.00 в Мелитополе произошла жуткая авария автомобилей.

На пр. 50-летия Победы напротив кинотеатра «Победа» столкнулись два автомобиля Lanos, один из которых такси.

Таксист, забрал пассажиров у кинотеатра и пытался развернуться. В это время, сзади несся другой Lanos. Его водитель просто не успел затормозить. Произошло страшное столкновение.

В результате столкновения водитель такси погиб на месте происшествия. Скорая доставила двоих пассажиров такси и водителя другого автомобиля в больницу с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, таксист, совершая маневр, не убедился в его безопасности. Начато расследование по ч.2 ст.268 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть».

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