В Мелитополе водитель Lanos протаранил такси: один в морге, трое в реанимации

Вчера, 14 апреля, около 23.00 в Мелитополе произошла жуткая авария автомобилей.

На пр. 50-летия Победы напротив кинотеатра «Победа» столкнулись два автомобиля Lanos, один из которых такси.

Таксист, забрал пассажиров у кинотеатра и пытался развернуться. В это время, сзади несся другой Lanos. Его водитель просто не успел затормозить. Произошло страшное столкновение.

В результате столкновения водитель такси погиб на месте происшествия. Скорая доставила двоих пассажиров такси и водителя другого автомобиля в больницу с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, таксист, совершая маневр, не убедился в его безопасности. Начато расследование по ч.2 ст.268 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть».