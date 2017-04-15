Нардеп Кривохатько требует уволить из рядов СБУ …главу Запорожской области Брыля

Вчера, 14 апреля, народный депутат Украины Вадим Кривохатько направил депутатское обращение главе СБУ Василию Грицаку, в котором просит отреагировать на противоправную деятельность сотрудника СБУ и по совместительству председателя Запорожской ОГА Константина Брыля уволить его.

В частности, нардеп указывает на несоответствие доходов госслужащего К.Брыля с его благосостоянием, имуществом. В обращении также значится, что К.Брыль неоднократно становился фигурантом уголовных производств, последнее из которых, касаемо не предоставления электронной декларации за 2015 года и отражения в бумажной декларации заведомо ложных сведений, расследуется ныне сотрудниками НАБУ (ст. 366-1 УК Украины).

Уличает В.Кривохатько действующего губернатора–СБУ-шника в препятствовании объективному расследованию уголовного производства по факту хищения бюджетных средств в Запорожской областной клинической больницы, в оказании Брылем давления на работников СБУ, задействованных в расследовании дела, а также «представлении» интересов подозреваемого – главврача больницы Шишки И.В. в Генеральной прокуратуре Украины.

Нардеп также предоставляет информацию о причастности губернатора Запорожской области и его ближайшего окружения к злоупотреблениям с землей, о чем свидетельствуют обыски, проведенные детективами НАБУ в середине марта текущего года в кабинетах руководства Запорожской ОГА и начальника ГУ Госгеокадастра в Запорожской области.

Подытоживая все вышеперечисленное, Вадим Кривохатько просит главу СБУ рассмотреть вопрос об освобождении К.Брыля с кадровой военной службы в органах СБУ по служебному несоответствию; сообщить в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о факте не предоставления Брылем К.И. декларации за 2016 год; совместно с НАПК провести тщательную проверку деклараций Бриля К.И. за 2015 и 2016 годы на предмет достоверности задекларированных сведений и наличия признаков незаконного обогащения; а также провести тщательное служебное расследование добропорядочности Брыля К.И., как работника СБУ.