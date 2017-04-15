Погоня запорожских патрульных за преступником окончилась в СИЗО

Запорожские патрульные по горячим следам нашли угнанный автомобиль и задержали похитителя, который, к тому же, находился в розыске за еще и другое преступление.

Патрульный наряд полиции получил вызов: угон со двора дома на улице Космической Skoda Octavia серого цвета. Прибыв на место, командир батальона принял решение взять на борт заявителя и искать авто вместе с ним. Хозяин сообщил, что на транспортном средстве установлен GPS-навигатор и согласно его данным авто движется по трассе в сторону Васильевки.

К преследованию украденного авто привлекли еще три экипажа. Во время отработки полевой территории в районе села Новоалександровка на одной из неприметных грунтовых дорог и обнаружили похищенную Skoda Octavia. На авто не было государственных номерных знаков.

При приближении автопатруля к угнанному авто, с водительского места Skoda выскочил человек и начал бежать в сторону другой дороги. Там он вскочил в Sens и попытался затеряться в полях.

Патрульные приняли решение разделиться: один экипаж вместе с заявителем остался у авто Skoda, а другие экипажи начали преследовать Sens. Через некоторое время патрульным удалось заблокировать беглеца. Проверив задержанного по базам данных, патрульные установили, что последний находится в розыске.

Автомобили и задержанного доставили в Коммунарское отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств дела, сообщила пресс-служба патрульной полиции Запорожья.