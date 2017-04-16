Власть Китая перебрасывает войска к границе с КНДР

Огромная колона китайских военных автомобилей и танков движется в сторону границы с Северной Кореей.

Об этом сообщило издание Daily Star.

Бесконечная череда автомобилей, которые перевозят ракеты по северо-восточном шоссе Китая Шен Дан. Ранее китайское правительство направило 150 тысяч военнослужащих к границам Северной Кореи, что вызвало опасения относительно приближения Третьей мировой войны.

Напомним, 9 апреля ударная группировка флота США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson получила приказ выдвигаться в западную часть Тихого океана в сторону КНДР.

Генштаб КНДР в ответ угрожает уничтожить авианосец Carl Vinson в случае «провокации» со стороны США. Кроме того, власти страны назвали ряд целей, которые они «готовы превратить в пепел».

В Генштабе отметили, что удары нанесут на суше, море и с воздуха. Северокорейские военные грозят ударить по американской базе, расположенной в Японии и даже на территории США.