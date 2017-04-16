В запорожском роддоме анестезиолог расквасил себе лицо и сломал нос

То ли врач-анестезиолог одного из родильных домов Запорожья нанюхался веселящего газа, то ли чрез меры принял огненной воды, может просто не удержал равновесия, а может и получил по физиономии от радостного или опечаленного посетителя, — доподлинно неизвестно.

Официально: 40-летний анестезиолог оступился на ступеньках роддома и упал. Да, так упал, что шлепнулся лицом о пол: сломан нос, изранена верхняя губа и ссадины на лице.

На место ЧП (в роддом, то бишь) даже выезжала «скорая», которая оказала помощь пострадавшему коллеге.