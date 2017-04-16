В Запорожье начинают судить банду вымогателей

.На прошлой неделе обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению в «Получении должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере с использованием служебного положения, соединенное с вымогательством, совершенное организованной группой» (ч.3 ст. 368 УК), направлен в суд.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, руководитель структурного подразделения ОАО «Запорожьеоблэнерго» организовал преступную группировку в составе трех человек.

В течение 2016 года он занимался вымогательством и получением взяток у субъектов хозяйствования Запорожской области за подключение к сетям ОАО «Запорожьеоблэнерго».

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«Во время следствия задокументировано получения членами преступной группировки неправомерной выгоды на сумму свыше 200 тысяч гривен. Обвинительный акт в отношении членов организованной группы направлен в Ленинский районный суд Запорожья для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.