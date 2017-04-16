Директор предприятия брала взятки для чиновников из «Запорожьеоблэнерго» (ФОТО)

Правоохранители пресекли преступную деятельность руководителя одного из предприятий Запорожской области, которая предоставляла услуги по разработке проектной документации по подключению субъектов хозяйствования и других физических лиц к источнику питания.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, задокументирован факт получения руководителем одного из предприятий Запорожской области неправомерной выгоды в размере 8000 гривен. Со слов последнего, средства он должен был передать должностным лицам публичного акционерного общества «Запорожьеоблэнерго».

Было установлено, что руководитель предприятия подстрекал граждан к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам ПАО «Запорожьеоблэнерго» за выдачу последними технических условий присоединения к электрическим сетям.

Во время проведения санкционированного обыска по месту работы фигурантов были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 8000 гривен, мобильные телефоны, компьютерная техника, которые указывают на причастность к данному уголовному правонарушению.

Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.368 УК «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом».

Проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление других фактов неправомерных действий, а также лиц, которые могут быть причастны к указанному уголовному правонарушению.