Северокорейский лидер Ким Чен Ын проводит смотр Вооруженных сил КНДР (ВИДЕО)

По состоянию на 2016 год армия КНДР насчитывала около 1,1 миллиона человек и являлась пятой по величине в мире (численность населения около 23 млн чел.).

В феврале 2005 года КНДР впервые открыто заявила о создании в стране ядерного оружия. 9 октября 2006 года был произведён первый ядерный взрыв.

4 апреля 2009 года был произведён пуск новой северокорейской ракеты со спутником связи. Своей цели по выводу спутника на орбиту ракета не достигла, все ступени, включая спутник, затонули в Тихом океане.

6 января 2016 года КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы, передав специальное заявление в эфире центрального ТВ.

14 октября 2016 года около города Кусон на северо-западе КНДР Северная Корея провела неудачное испытание баллистической ракеты. Американские военные засекли неудавшийся запуск баллистической ракеты средней дальности с территории Северной Кореи.