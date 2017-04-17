Впервые за 12 лет в Запорожье состоится Кубок Украины по бодибилдингу

В преддверии проведения соревнований «Кубок Украины по бодибилдингу и фитнесу» журналист «Верже» встретился с председателем областной федерации Андреем Гамовым

– Андрей Николаевич, несколько слов о себе. Что Вас связывает со спортом и с бодибилдингом, в частности?

– Сколько себя помню – занимался спортом с раннего детства. Вырос я на поселке, в частном секторе, где была возможность заниматься игровыми видами, легкой атлетикой, осваивать элементы гимнастики и т.п. Продолжал этим заниматься в школе, в институте, в армии. Дружу со спортом и по сегодняшний день. Уже более 10 лет регулярно посещаю известный в городе спортивный клуб «5555». В свое время я привел туда своего сына, а затем и сам попробовал, увлекся и стараюсь ходить туда три раза в неделю. Там я познакомился и подружился с великолепным Тренером, спортивным менеджером Валерием Ивановичем Пономаренко, основателем и бессменным директором этого клуба, который стоял у истоков зарождения и развития бодибилдинга в Запорожье и в Украине в целом.

– Почему вы решили возглавить Запорожскую областную федерацию?

– Валерий Иванович стоял у истоков создания и возглавлял нашу областную федерацию бодибилдинга 46 лет. Потом решил для себя, что этого более чем достаточно. Готовилась отчетно­выборочная конференция, и он предложил мне баллотироваться на роль руководителя федерации, убедил меня в этом. Состоялась конференция, где меня избрали председателем федерации. Вот так все случилось, в какой­то мере неожиданно для меня.

– Какие цели и задачи Вы ставите перед собой как руководитель организации?

– Прежде всего, не опустить планку достижений и развития этого вида спорта в нашей области и городе. Успешно провести всеукраинские соревнования по бодибилдингу и фитнесу «Кубок Украины» 22­23 апреля. 12 лет соревнования такого уровня по этому виду спорта в нашем городе не проводились. Надеюсь, что это событие даст мощный толчок и импульс для расширения и развития этого вида спорта в нашем регионе.

– В этом году на подготовку запорожских спортсменов были выделены значительные средства. Эта практика теперь станет постоянной, или помощь связана с тем, что наш город принимает «Кубок Украины»?

– Ожидается, что в этих соревнованиях примут участие около 400 спортсменов, в том числе и запорожцы. Условно «сборную области» формировали открытым конкурсом, рассмотрели все заявки. На сегодня поступило рекордное количество заявок – 84! На подготовку запорожских спортсменов уже направлено более 120 тыс. грн. Это в основном благотворительные средства наших спонсоров и меценатов. Надеюсь, что эта практика сохранится и впредь.

– Каким Вы видите дальнейшее развитие бодибилдинга в нашей стране и в Запорожской области, в частности?

– Надеюсь, что этот вид спорта займет свою достойную нишу в развитии массового спорта и физкультуры в нашем обществе, популярность среди всех возрастных категорий населения. Областная федерация будет этому способствовать и содействовать развитию материальной базы, подготовке тренеров и специалистов.