Вся правда о госпитальных округах Запорожской области

Медицинская реформа набирает обороты и тем самым вызывает множество споров и обсуждений у украинцев. По результатам исследования «Индекс Здоровье. Украина – 2016» подавляющее большинство респондентов, а именно 82%, считает необходимым реформирование системы здравоохранения. Прежде всего, реформу связывают с качеством и доступностью медицинской помощи, увеличением заработной платы медицинского персонала и лучшим отношением к пациентам. Впрочем, в Запорожской области достаточно высокий показатель тех, кто чувствует, что реформа уже происходит – 14% опрошенных

Медицинские учреждения в регионах ожидает серьезная оптимизация. В Запорожской области планируют создать пять госпитальных округов. В каждом из них должен быть центр, в котором будет находиться многопрофильная больница интенсивного лечения второго уровня, то есть учреждение охраны здоровья, которое обеспечивает «предоставление специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, дневного стационара или амбулаторных условий взрослым и детям с острым или хроническим заболеванием» (определение Минздрава). В таких учреждениях обязательно должно быть также отделение экстренной (неотложной) помощи. То есть это полноценная больница, в которой могут провести сложную операцию, принять роды, лечить при инфекционных заболеваниях и т.д. Для этого медучреждение необходимо обеспечить современным и мощным оборудованием, а не бинтом и зеленкой в лучшем случае.

Помимо этого Министерство здравоохранения выдвинуло три основных требования. Так, центром госпитального округа должен быть город с населением от 40 тысяч человек. Дорога к нему должна занимать не больше одного часа (расстояние 60 км). По меркам мировой медицины, первые 60 минут после вызова медиков – критические для спасения пациента. Здесь стоит упомянуть наши «идеальные» дороги, по которым и хотел бы доехать за установленный промежуток времени, но при всем желании это не удастся. Проехавшись по таким ямам, можно получить еще одну дополнительную травму к уже имеющимся.

– То, что планируют внедрить – плохая идея. Не получится, как хотят в министерстве, за 60 минут доставить больного до больницы. Совершенно неграмотно распределены госпитальные округа. Я считаю, что их должно быть больше, чем 5. К примеру, в городе Токмаке отличная больница, там около 600 человек медицинского персонала. Количество работников хотят сократить, а больных возить или в Пологи, или в Бердянск, или в Мелитополь. По тем дорогам, что у нас сейчас есть, это будет катастрофа. Для населения такая реформа может закончиться довольно плачевно. Пока эти изменения на стадии обсуждения, есть смысл пересмотреть их. Создать как минимум 6 округов, а Токмак оставить как один из этих округов, чтобы в нем была интенсивная терапия. Тем более что там проходит траса «Запорожье-­Бердянск». Если на этом участке произошло ДТП и у пострадавших очень серьезные травмы, которые могут привести к смерти, то до больницы в Пологах или Бердянске медики их не довезут. Какой ценой мы в дальнейшем заплатим за создание этих пяти округов – покажет история, – прокомментировал глава независимого профсоюза врачей скорой помощи Анатолий Сидоренко.

Многопрофильная больница должна обслуживать не менее 200 тысяч пациентов. Стоит отметить, что в Запорожской области – 20 районов. Несложными математическими действиями вычисляем, что один госпитальный округ приходится на 4 района. Если учесть, что население в регионе составляет 1,7 миллиона человек, то можно сказать, что на один округ попадет примерно 350 тысяч потенциальных больных.

Многих беспокоит дальнейшая судьба оставшихся больниц, а также работающего в них медицинского персонала. На этот вопрос в департаменте охраны здоровья Запорожской областной государственной администрации нам ответили следующее: «Изменение квалификации медицинского персонала учреждений здравоохранения в госпитальных округах не предусмотрено. В дальнейшем не планируется закрывать больницы, они могут быть перепрофилированы. То есть вместо маломощных, не загруженных, плохо оснащенных больниц будут созданы другие медицинские учреждения. А именно: центры реабилитации для тысяч участников АТО, диагностические центры, хосписы и тому подобное. Лучшие в настоящее время больницы будут дополнительно технически и кадрово усилены, чтобы каждый житель округа имел возможность получить качественную медицинскую помощь. Но какие именно больницы нужно перепрофилировать, будет решать местная община».

Распоряжаться больницами будут госпитальные советы из представителей населенных пунктов округа и руководителей больниц. Они, в свою очередь, будут принимать решения по работе медицинских учреждений, исходя из потребностей жителей. Госпитальным советам необходимо разработать план по развитию больниц на территории округа, чтобы получать из бюджета деньги. Если в госпитальном округе, например, семь больниц, громада должна самостоятельно решить, как они будут работать и в каком направлении.

– Я считаю, что это – международная практика, мы должны сделать этот шаг и создать госпитальные округа. Если врач делает одну операцию раз в месяц, то его квалификация падает. Я не считаю, что сложившаяся ситуация очень пессимистичная, радиус обслуживания составляет 60 километров, и, соответственно, у медиков будет 60 минут для того, чтобы довести больного до больницы. Преградой может стать плохое дорожное покрытие, но это уже работа властей. Госпитальный округ подразумевает функционирование специального госпитального совета, который будет мониторить потребности больных. Есть ошибочное мнение у населения, что больницы будут закрывать. Но этого не произойдет, их перепрофилируют. Если мы видим, что больница слабая, то вместо нее можем открыть социальные палаты для малоимущих, хоспис и т.д. Здание стоять без дела не будет. Также если мы видим, что в определенном медучреждении, например, сильное родильное отделение, то госпитальная рада примет решение его оставить, и туда будут направляться средства для развития, – рассказала заместитель сельского головы по гуманитарным вопросам и социальной политике Веселовской территориальной громады Илона Бабанова.

Стоит отметить, что для формирования госпитальных округов дополнительные средства не нужны. Соответственно, деньги на эти нужды из государственного и областного бюджетов выделяться не будут. Но источником финансирования могут быть местные бюджеты территориальных общин, негосударственные инвестиции, спонсорские и благотворительные взносы, средства международной помощи и т.д.

В настоящее время начата работа по созданию в госпитальных округах госпитальных советов, которые должны к концу 2017 года разработать план развития округа на 5 лет и утвердить в местных советах. В документе четко будут определены сеть медицинских учреждений, маршруты проезда для пациентов, объем инвестиций, необходимых для оснащения больниц современным оборудованием.

Данная реформа может быть успешной, если Министерство здравоохранения учтет все нюансы и прислушается к мнению тех, кому в дальнейшем ею пользоваться. Тем более что время внести коррективы и доработки еще есть.

– Я лично столкнулась с этой ситуацией и могу сказать, что реалии реформы, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Я живу в Ореховском районе. У папы был инсульт. «Скорая» до Орехова его не довезла, не говоря уже о том, чтобы ехать в больницу в Пологи. От нашего населенного пункта до Полог ехать полтора часа, тем более по нашим дорогам, которых, можно сказать, нет. У нас в селе есть больница, где оказывают медицинские услуги на хорошем уровне, и зачем ехать за тридевять земель – непонятно. Мне кажется, такие кардинальные изменения только усугубят и без того нелегкую ситуацию в нашей медицине. Тяжело представить, как можно пациента с тяжелыми травмами, у которого элементарно нет тех 60 минут, довезти до больницы. Программу создания госпитальных округов нужно однозначно пересмотреть и при этом учесть мнение населения в первую очередь. Не очень верится, что реформа будет эффективной и сделает медицинскую помощь для жителей районов более доступной и качественной, – рассказала жительница Ореховского района Анна Тютюнник.

Анастасия Кандыбей