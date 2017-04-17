В Запорожье пожарные спасли четырех во время пожара (ФОТО)

Вчера, 16 апреля в 10:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в одной из пятиэтажек по ул. Магистральной в Шевченковском районе.

По прибытию пожарных на место происшествия в квартире на 4-м этаже выявили, что горели домашние вещи. Во время пожара пожарные вывели из задымленного помещения двух людей и передали работникам медицинской помощи. После осмотра врачей они от госпитализации отказались.

Кроме этого, параллельно спасатели вывели на свежий воздух двух людей из квартир на 5 этаже. В 11:30 пожар полностью ликвидирован.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, в квартире проживает 71-летний мужчина с 39-летней сожительницей.

Причина пожара устанавливается.