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Кто управляет современными информационными войнами?

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user444
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Очередным ударом по украинскому населению стал новый тариф на газ и его транспортировку. Это сообщение вызвало шквал возмущения, с которого началась и парламентская неделя. Партия О. Ляшко заблокировала трибуну, к ней присоединились «Батьківщина» и «Самопомощь», и власть слегка отступила. Новый тариф был отложен на 3 месяца с целью затухания информационного шума вокруг него, а затем, скорее всего, будет восстановлен в новой информационной подаче. Главный удар критики лидер РП направил на президента и его сговор с олигархами, а глава НКРЭКУ  Дмитрий Вовк слегка остудил этот пыл, приоткрыв тайну о том, что этот налог является одним из требований МВФ, сопровождающих четвертый транш и не выполнить который украинская власть уже не сможет, т.к. транш направлен в Украину. Вот поэтому власти необходимо подготовить население не только к грабительскому налогу, но и к информационной обработке в нужную сторону

 

А теперь давайте вспомним обещание В. Гройсмана при вступлении в должность премьера, что тарифы на газ и тепло, которые тогда взлетели в 2 раза, больше повышаться не будут. Эту речь В. Гройсмана транслировали все украинские СМИ, которые, по идее, должны напомнить премьеру это обещание. Правда, премьер поспешил откреститься от нового драконовского налога и тарифа, дескать, не имею к нему отношения, но к обещанию не повышать тариф более ни на копейку он имеет прямое отношение, и правительству необходимо это как­то объяснить в украинских СМИ.

Кстати, за отмену нового тарифа, точнее за то, чтобы отложить его на три месяца, голосовали три оппозиционные партии – РП, «Батьківщина» и «Самопомощь», но ОБ не дал ни одного голоса, хотя лозунг социальной справедливости всегда был на первом месте у этой партии. На этот раз ОБ солидаризировался с МВФ и украинской властью, но информационного объяснения своей позиции не дал. Для компетентных представителей общественности это стало косвенным подтверждением сговора олигархов с украинской властью, а для самой власти это хороший сигнал о разобщенности украинской оппозиции и неспособности к консолидации. Даже если внеочередные выборы в ВР состоятся, они не станут провальными для нынешней коалиции, по крайней мере, для БПП. БПП, несомненно, сыграет на разобщенности оппозиции, найдет для этого информационное объяснение, и новый расклад политических сил в парламенте не изменит принципиально ситуацию, а возможно, даже усугубит ее. Все наши политические силы научились манипулировать общественным сознанием, разжигая в нем ненависть, неприязнь, но сами же часто становятся жертвами собственных манипуляций. А вот для проведения реформ больше пригодны не манипуляции, а консолидация вокруг общенациональных  интересов и разгадывание чужих манипуляций, например, со стороны такого благодетеля, как МВФ. Под четвертый транш МВФ выложил и еще одно грабительское условие – сделать украинскую землю товаром. Вообще­то земля – это последний ресурс, который остался народным хотя бы на словах. Теперь распродажа земли может обернуться ее бездарным использованием в чьих­то эгоистичных целях, сокращением посевных площадей и использованием их тоже в сомнительных целях. Дорогие украинцы! Приготовьтесь к информационным атакам по поводу предстоящего решения о земле.

Все мы знаем, что живем в эпоху информационных войн, и привыкли к тому, что информационную войну против нас ведет Россия. Это, несомненно, так, но современные информационные войны – это не только вещание СМИ на своих и чужих потребителей, т.е. простых людей. Современные информационные войны нацелены на поражение систем управления разных стран. Это поражение совсем не означает прямое точное попадание, например, ракет по системам управления и власти. Это даже не современные изощренные вирусы и программы, парализующие электронные системы управления. Это умелое навязывание управленческих решений правительству той страны, которую желают получить в орбиту своего влияния. Распознать подобные ходы, приемы и действия очень сложно, потому что они прикрываются внешней помощью, выдачей кредитов, заявлениями о дружбе и сотрудничестве, предоставлением безвизовых режимов, и самое главное, они проводятся с дружественной улыбкой и протянутой рукой. В результате навязанные решения и условия оборачиваются долговой кабалой и подчинением невидимому дирижеру и контролеру, каким является МВФ. Конечно, МВФ действует избирательно, выдвигая разные по степени сложности политические и экономические условия разным странам в зависимости от полезности страны в будущем, но кабала и потеря национального суверенитета неизбежны.

Украина имеет выгодное геополитическое положение в Европе, являясь государством­буфером между основными игроками на международной арене – Россией, Евросоюзом и США. Поэтому она становится яблоком раздора и игрушкой в руках более сильных стран. Но если подобные информационные ходы непонятны простым людям, то они должны быть ясны, как день, украинской власти. Это понимание не означает прекращение сотрудничества с МВФ, западными правительствами. Оно требует маневренности украинской власти, умения защищать национальные интересы, противостоять опасному давлению и требованиям. Главное, что требуется от любой власти и правительства – принимать собственные грамотные решения и не позволять загонять страну в финансовую кабалу. Мы уже проиграли иск в Лондонском суде по реструктуризации долга в 3 млрд долларов России. Неужели кто­то надеется, что к долгу перед МВФ кредиторы отнесутся снисходительно? И пока мы разыгрываем информационные баталии между разными политическими силами, над нами сгущаются тучи более серьезной информационной войны, главной целью которой является национальное поражение.

Татьяна НИКОЛАЕВА

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