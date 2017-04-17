Советник Трампа обвинил Россию в подрывной деятельности



По словам советника Трампа по национальной безопасности, РФ напрашивается на жесткий разговор из-за поддержки режима Асада и подрывных действий в ЕС

Пришло время для жестких переговоров с Российской Федерацией о ее поддержке режима Башара Асада в Сирии и «подрывных» действиях в Европе. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает Reuters.

Он заявил, что поддержка РФ Асада «увековечила» гражданскую войну в Сирии и создала кризис, распространившийся на Ирак, ближнее зарубежье и Европу.

«Так что поддержка России такого ужасного режима, участника такого конфликта, это то, что уже напрашивается на вопрос, а также подрывные действия России в Европе», — сказал Макмастер.

«И поэтому я думаю, что пришло время провести жесткие дискуссии с Россией», — добавил он.

Напомним, 4 апреля десятки людей погибли в результате газовой атаки войсками Асада сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.