Стало известно сколько запорожцы потратили на пасхальную корзину (СПИСОК)

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПАСХАЛЬНОЙ КОРЗИНЫ
|Наименование
|Цена от
|Яйца (10 шт.)
|7,90 грн.
|Творог (1 кг)
|43,90 грн.
|Домашняя колбаса
|74 грн.
|Твердый сыр
|99 грн.
|Сливочное масло (200 г)
|13,75 грн.
|Хрен (125 г)
|4,95 грн.
|Соль (1,5 кг)
|4,35 грн.
|Кагор
|34 грн.
|Плетеная корзина
|от 33,00 – 228,00 грн.
|Рушник
|23,90 грн.
|Свеча
|2,00 грн.
|Пасхальный кулич (1 кг)
|25,90 грн.
|ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ
|Яйца (10 шт.)
|7,90 грн.
|Мука (2 кг)
|18,00 грн.
|Молоко (1 л)
|16,85 грн.
|Сливочное масло (200 г)
|13,75 грн.
|Сахар (1 кг)
|18,00 грн.
|Изюм (1 кг)
|60,00 грн.
|Дрожжи сухие (100 г)
|13,25 грн.
|Сахарная пудра (350 г)
|10,30 грн.
|Ваниль (2 г)
|0,85 грн.
|Кондитерская посыпка (1 кг)
|37,00 грн.
|Глазурь (100 г)
|5,82 грн.
|ПАСХА
|Творог (1 кг)
|43,90 грн.
|Сливочное масло (200 г)
|13,75 грн.
|Сахар (1 кг)
|18,20 грн.
|Сметана (1 л)
|41,48 грн.
|Соль (1,5 кг)
|4,35 грн.
|Пасхальные яйца
|Яйца (10 шт.)
|7,90 грн.
|Набор красителей (1 шт.)
|1,50 грн.
|Наклейки (набор)
|1,89 грн.
Таким образом, по самым скромным подсчетам, минимальная стоимость «пасхальной корзины» с купленным пасхальным куличом обойдется в 367 гривен, что на 12 гривен дешевле прошлогодней корзины. Пасхальный кулич, приготовленный дома — около 202 грн. против прошлогодних 150 гривен. Что касается пасхи, приготовленной дома, то в прошлом году это удовольствие обошлось в 65 гривен, а вот в этом — 122 гривны. Ну и пасхальные яйца обойдутся чуть больше чем 17 гривен, а вот в прошлом нужно было выложить порядка 29 гривен.
Яна ПЕТРОВА