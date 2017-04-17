Стало известно сколько запорожцы потратили на пасхальную корзину (СПИСОК)

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПАСХАЛЬНОЙ КОРЗИНЫ

Наименование Цена от Яйца (10 шт.) 7,90 грн. Творог (1 кг) 43,90 грн. Домашняя колбаса 74 грн. Твердый сыр 99 грн. Сливочное масло (200 г) 13,75 грн. Хрен (125 г) 4,95 грн. Соль (1,5 кг) 4,35 грн. Кагор 34 грн. Плетеная корзина от 33,00 – 228,00 грн. Рушник 23,90 грн. Свеча 2,00 грн. Пасхальный кулич (1 кг) 25,90 грн. ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ Яйца (10 шт.) 7,90 грн. Мука (2 кг) 18,00 грн. Молоко (1 л) 16,85 грн. Сливочное масло (200 г) 13,75 грн. Сахар (1 кг) 18,00 грн. Изюм (1 кг) 60,00 грн. Дрожжи сухие (100 г) 13,25 грн. Сахарная пудра (350 г) 10,30 грн. Ваниль (2 г) 0,85 грн. Кондитерская посыпка (1 кг) 37,00 грн. Глазурь (100 г) 5,82 грн. ПАСХА Творог (1 кг) 43,90 грн. Сливочное масло (200 г) 13,75 грн. Сахар (1 кг) 18,20 грн. Сметана (1 л) 41,48 грн. Соль (1,5 кг) 4,35 грн. Пасхальные яйца Яйца (10 шт.) 7,90 грн. Набор красителей (1 шт.) 1,50 грн. Наклейки (набор) 1,89 грн.

Таким образом, по самым скромным подсчетам, минимальная стоимость «пасхальной корзины» с купленным пасхальным куличом обойдется в 367 гривен, что на 12 гривен дешевле прошлогодней корзины. Пасхальный кулич, приготовленный дома — около 202 грн. против прошлогодних 150 гривен. Что касается пасхи, приготовленной дома, то в прошлом году это удовольствие обошлось в 65 гривен, а вот в этом — 122 гривны. Ну и пасхальные яйца обойдутся чуть больше чем 17 гривен, а вот в прошлом нужно было выложить порядка 29 гривен.

Яна ПЕТРОВА