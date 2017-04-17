Хвост крутит собакой, или Почему на Васильевском рынке невозможно торговать

Заведующая государственной лабораторией ветеринарно­санитарной экспертизы рынка «Васильевский городской» Оксана Антошечкина третирует не только продавцов, предпринимателей и руководство рынка, но и своих коллег по санитарно­ветеринарному ведомству, и полицию. Управу на нее не может или не хочет найти даже ее непосредственное руководство. Вероятно, не хотят получить в свой адрес массу кляуз и жалоб в самые различные инстанции. Пойди доказывай потом, что ты – не верблюд

Поборы

В редакцию газеты «Верже» со своей проблемой обратились предприниматели рынка «Васильевский городской» (под письмом стоят 29 подписей). По их словам, Оксана Антошечкина отравляет им жизнь постоянными жалобами и обвинениями в адрес администрации рынка. Используя свои полномочия, она создала атмосферу нетерпимости на торговой площадке. Вернее, свои полномочия она использует не для того, чтобы на рынке торговали качественными продуктами, а для собственного самоутверждения.

Журналист пообщался с торговцами на Васильевском рынке, которые рассказали ему немало интересного. Оказывается, по нормам санслужбы, предприниматели обязаны предоставить лаборатории, работающей на рынке, по 400 граммов каждого товара для экспертизы. Даже если товар годен, его не возвращают торговцу.

«Я, помимо прочего, торгую яблоками, – говорит Ирина Уколова. – Вот у меня семь сортов яблок. От каждого вида яблок я обязана предоставить по 400 граммов и при этом еще заплатить деньги за экспертизу. Чтобы вы понимали, 400 граммов – это три­четыре яблока. Получается, что только я отдаю три килограмма яблок Антошечкиной каждый день. А на рынке таких, как я, человек двадцать. Куда идут эти яблоки – 60 кило – после экспертизы? А взять мясо, яйца, молочку, другие продукты… Вот подумайте, почему у наших чиновников трехэтажные хоромы, а сами они ездят на иномарках? А мы, простые селяне, горбатимся с утра до вечера, зарабатывая копейки на пропитание».

По словам ее соседки по торговой точке (не захотела представиться, опасаясь последующей травли), Антошечкина сама торгует на соседнем рынке Васильевки товаром, отобранным у предпринимателей. После того, как ее «застукали» за этим противозаконным делом, она перестала появляться за прилавком, но наняла продавца. Все об этом знают, вплоть до полиции и ее непосредственного руководства в лице начальника ветеринарной больницы Васильевки Ирины Буровой, а также и.о. начальника управления Госпродпотребслужбы Васильевского района Николая Антонюка.

По словам продавцов, Оксана Антошечкина хамит им постоянно и тиранит их не только как санитар, но и просто, если ты ей не понравился.

Жалобы

«Вот я знаю, что на одну женщину Антошечкина написала заявление в полицию, что та бегала за ней по рынку и хватала за гениталии, – говорит обиженная на заведующую лабораторией продавец. – Она же неадекватная! Как ее держат на этой должности? Что, блин, за страна у нас такая?! Она и полицию уже запугала своими жалобами. На одного из полицейских написала жалобу, что он ее пытался изнасиловать. Пишет жалобы по любому поводу и в любые инстанции. И в Генпрокуратуру, и в МВД, и во все областные инстанции. Бедные люди вынуждены реагировать на ее домыслы, проводить проверки».

Не очень веря в такие наветы на Оксану Антошечкину, журналист «Верже» отправился на соседний рынок под названием «Покровский», где расположена такая же лаборатория ветеринарно­санитарной экспертизы. Ее заведующая Марина Шепотько лишь горько усмехнулась, услышав фамилию Антошечкиной, и отказалась комментировать. Однако журналист узнал от работников санслужбы, что несколько месяцев назад по анонимке Марину Шепотько отстранили от работы. Правда, потом восстановили. Об Оксане Антошечкиной как о профессионале они отозвались негативно. Вплоть до того, что ее попросту нужно выгонять из службы по профнепригодности.

Чтобы не быть голословным, журналист «Верже» отправился в кабинет к Оксане Антошечкиной, чтобы прояснить ситуацию. Вдруг честный человек борется за правое дело, а против него ополчились нехорошие и злые люди?

Угрозы

Узнав, что к ней пришел журналист, Оксана Анатольевна встала из­за стола и потребовала покинуть кабинет. Повторная просьба о пяти минутах беседы с журналистом, которая, возможно, будет ей на пользу, окончательно вывела ее из себя.

«Я сейчас вызову полицию», – вскричала дама, после чего журналист не стал испытывать судьбу. Как там в начале статьи было: доказывай потом, что ты – не верблюд.

Кстати, в полиции хорошо знают проблемную горожанку, но говорить о ней отказались.

«Вот вы, журналисты, постоянно льете грязь на полицейских, мол, не реагируем на заявления граждан, не проводим проверки по их жалобам и ходатайствам, – изрек полицейский в чине капитана. – Так вот, приходится проводить эти проверки по жалобам таких вот гражданок».

В здании управления Госпродпотребслужбы Васильевского района (там же расположена ветеринарная больница Васильевки) журналист «Верже» встретил бывшего работника прокуратуры области (в свое время ушел на пенсию) Алексея Стулова, с которым ранее приходилось общаться по работе. Оказалось, что Алексей Александрович ныне работает в структуре Госпродпотребслужбы в Запорожской области. Больше того, в Васильевку опытный юрист прибыл именно по жалобе директора рынка «Васильевский городской» Геннадия Мезенцева в адрес Оксаны Антошечкиной.

Как и положено опытному юристу, Алексей Стулов не спешил с комментариями, лишь заявив, что пояснения у заведующей лабораторией отобраны и после изучения всех документов будет приниматься законное решение.

И.о. начальника управления Госпродпотребслужбы Васильевского района Николай Антонюк также не захотел комментировать ситуацию, направив журналиста к Ирине Буровой, начальнику ветеринарной больницы Васильевки…

«А вы – журналист?» – с улыбкой поинтересовалась одна из милых и приветливых работниц ветбольницы и, не получив ответ, тут же добавила: «Антошечкина уже нам звонила и заявила, что вы ногой выбили дверь в ее кабинет. Вам повезло: она могла написать заявление в полицию, что вы ее хотели изнасиловать. А может позже написать – у нее это в порядке вещей. Говорят, она за прошлый год написала свыше полторы сотни заявлений в разные органы».

Надежды

Ирина Бурова, напротив, была невесела и даже печальна, узнав о визите незваного гостя.

«Да, мы знаем о жалобах в адрес Оксаны Антошечкиной, – выдохнула Ирина Бурова. – У нас скоро состоится заседание профкома, на котором будем разбираться с этим».

На резонный вопрос журналиста, какое отношение имеет профком к жалобам торговцев и директора рынка (они же не работники Госпродпотребслужбы), Ирина Вячеславовна многозначительно развела руками. Дескать, я – человек подневольный…

«Я надеюсь, что недавно назначенный на должность начальника областной Госпродпотребслужбы Виктор Шершнев разберется в проблеме, создавшейся на нашем рынке, – вздыхает Геннадий Мезенцев. – Нельзя допускать, чтобы хвост крутил собакой. Нельзя, чтобы непрофессиональный человек руководил людьми и имел огромные полномочия, бесконтрольно наслаждаясь неограниченной властью».

По словам директора рынка, ему больно, что с его торговой площадки уходят люди, предпочитая занимать обочины и тротуары. То есть заниматься стихийной торговлей, не выплачивая, таким образом, в местный бюджет налоги.

«Вы знаете, торговцам проще торговать с земли, чем платить за экспертизу и еще получать хамство от заведующей, – говорит Геннадий Мезенцев. – Да, и эти нормативы – по 400 граммов с каждого вида продукции, принятые при царе Горохе, давно поря менять. Люди же еле­еле выживают в столь тяжелое время».

Как заявил директор рынка, торговцы уже так устали от беззакония Оксаны Антошечкиной, что готовы добиваться справедливости в Киеве, если запорожская Госпродпотребслужба не поможет. Но надеюсь, что разум возобладает.

Валерий БУТЕНКО