В войсках «ДНР» и «ЛНР» начали нести службу мертвецы

В воинских формированиях на ОРДЛО в моду вошла новая «мулька»: командиры контрактников скрывают факты гибели своих подчиненных с целью присвоения себе их зарплаты.

Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, в подразделениях 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК выявлены факты сокрытия российским командным составом гибели и незаконного захоронения подчиненных военнослужащих для дальнейшего присвоения их заработной платы и имущества по всем видам текущего обеспечения.

В 7-й отдельной мотострелковой бригаде (дислоцируется в Брянке — самопровозглашенная «ЛНР») 2-го Армейского корпуса выявлены факты удержания в подразделениях на должностях рядового и сержантского состава до сотни так называемых «мертвых душ». Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Кроме того, в ведомостях значатся дезертиры и пропавшие без вести военнослужащие. Это позволяет командирам батальонов бригады получать рассчитанное на фактически отсутствующих боевиков денежное обеспечение, списывать за их счет продовольствие и военное имущество, перепродавая их с целью личного обогащения.