В Запорожье в конце апреля начнут бить фонтаны

Уже 26 апреля по 9 мая в областном центре начнут работу все городские фонтаны. Об этом сообщила директор КП «Титан» Лариса Ищенко.

Уже 26 апреля, в день Чернобыльской трагедии, первый заработает фонтан Жизни на площади Маяковского. Следующими будут включены фонтаны на площади Поляка, плавающие фонтаны в парках и фонтаны на бульваре Шевченко и площади Фестивальной.

«В этом году на площади Фестивальной фонтан запланирован выполнить проект к реконструкции. А в следующем году, если будет финансирование, начнутся работы по реконструкции фонтана», — об этом сообщает Лариса Ищенко.