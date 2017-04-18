В Запорожье на Пасхальные праздники патрульные задержали 36 пьяных водителей

Увеличение штрафов за езду в нетрезвом виде в июле прошлого года, практически не уменьшило количество водителей, садящихся за руль в нетрезвом виде.

«Только за праздничные дни 15-17 апреля составлено 36 протоколов на таких людей», — сообщил во время пресс-конференции начальник патрульной полиции Запорожья Роман Пилипенко.

По словам капитана Пилипенко, за год работы новой патрульной службы Запорожья составлено 2136 админпротоколов на водителей транспортных средств, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии.

766 водителей по решению суда были лишены водительских прав, на 971-го правонарушителя наложены штрафы.