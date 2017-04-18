В Запорожье негодяи бросаются на патрульных с топорами, пытаются задавить авто и проломить голову

В Запорожье негодяи бросаются на патрульных с топорами, пытаются задавить авто и...

За год работы новой патрульной службы Запорожья начато 17 уголовных производств по статье 345 УК в отношении людей, угорожавших или приминивших насилие в отношении патрульных.

Как заявил Роман Пилипенко, начальник патрульной полиции Запорожья, говоря о работе ведомства за год, одним из самых резонансных дел против патрульных было нападение на патрульного в здании Вознесеновского отделения полиции.

«Здоровью нашего коллеги уже ничего не угрожает, но пару месяцев ему придется поработать в аппарате, а не в патруле», — сообщил Роман Пилипенко.

Как уже сообщал «Верже», в начале февраля этого года

в центре Запорожья двое пьяных мужчин громко и нецензурно ругались. Патрульные задержали одного из хулиганов и привезли в Вознесеновский райотдел.

Когда с дебошира сняли наручники, он ударил патрульного кулаком в голову. «Скорая» забрала полицейского без сознания. Диагноз – сотрясение мозга и перелом. Пострадавшему сделали сложную операцию.

Как выяснилось, дебошир ранее служил в органах внутренних дел. В отношении него начато уголовное производство по признакам ч.2 ст. 345 УК «Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По словам капитана Пилипенко, чаще всего в отношении патрульных пытаются применить автомобиль, точнее сделать наезд на патрульного во время общения с неадекватным водителем. Хотя бывают попытки и напасть с холодным ножом, к примеру, топором.