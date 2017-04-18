В Запорожье патрульные за год задержали 2136 пьяных водителей

За год работы новой патрульной службы Запорожья составлено 2136 админпротоколов на водителей транспортных средств, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии.

Как заявил Роман Пилипенко, начальник патрульной полиции Запорожья, 766 водителей по решению суда были лишены водительских прав, на 971-го правонарушителя наложены штрафы в размере 9,37 миллиона гривен.

«Увы, стоит констатировать, что увеличение штрафов за езду в нетрезвом виде в июле прошлого года, практически не уменьшило количество водителей, садящихся за руль в нетрезвом виде. Вот только за праздничные дни 15-17 апреля составлено 36 протоколов на таких людей», — сообщил Роман Пилипенко.