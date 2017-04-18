В Запорожье произошло масштабное ДТП с четырьмя пострадавшими

В Запорожье, на улице Заднепровской произошло масштабное ДТП. Об этом сообщает Анатолий Сидоренко, глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи».

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По прибытию медиков, на место происшествия выяснилось, что пострадали четверо. В результате столкновения двух легковых автомобилей «Таврия» и «Славута», 23-летнего мужчину пассажира «Таврии» госпитализировали сразу в 9-ю городскую больницу, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины головы. А вот водитель этого же автомобиля был госпитализирован и у него выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы головы в районе лба и затылка.

Также пострадал водитель «Славуты», но от госпитализации он отказался так, как получил лишь ссадины в затылочной области.

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Еще один пострадавший оказался прохожий, который находился недалеко место происшествия. Его также было госпитализировано в 9-ю городскую больницу, где ему диагностировали серьезный ушиб колена и алкогольное опьянение.

Обстоятельства и причину аварии выясняют.