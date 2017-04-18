В Запорожье судят налоговика из Днепра, «забывшего» указать нарушения в акте проверки на 200 тысяч

В Запорожье судят налоговика из Днепра, «забывшего» указать нарушения в акте проверки...

В Запорожье на скамье подсудимых оказался главный государственный ревизор-инспектор Госфискальной службы в Днепропетровской области, который не включил в акт проверки нарушения действующего законодательства при отражении в налоговой отчетности операций на общую сумму свыше 200 тысяч гривен.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, управлением по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры в течение первого квартала 2017 года направлено в суд 10 обвинительных актов в отношении 16 правоохранителей, которые обвиняются в совершении коррупционных деяний.

В частности, в суд направлен обвинительный акт в отношении двух работников Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области.

Так, один из налоговиков требовал и получил от руководства одного из частных предприятий неправомерную выгоду в размере 20 тыс грн за решение вопроса относительно уменьшения размера налоговых обязательств по результатам проверки.

Также на скамье подсудимых оказался ревизор-инспектор ГУ ГФС в Днепропетровской области. Он не включил в акт проверки нарушения действующего законодательства при отражении в налоговой отчетности операций на общую сумму свыше 200 тысяч гривен. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия.