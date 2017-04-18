Запорожские пловцы удивили количеством призовых мест на Кубке Украины (СПИСОК)

На днях в Харькове прошли соревнования Кубка Украины и чемпионата Украины среди молодежи по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба Федерации плавания Украины.

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Участие в соревнованиях принимали девушки до 17 лет и юноши до 18 лет из всех областей страны.

Так, стало известно, что воспитанники Запорожской школы высшего спортивного мастерства привезли 17 медалей Кубка Украины по плаванию, из них 7 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые награды:

Сергей Фролов — 1-е место (1500 в/с), 1-е место (4х200 в/с), — 2-е место (400 в/с), 2-е место (200 в/с), 2-е место (4х100 в/с);

Сергей Шевцов — 1-е место (50 в/с), 1-е место (100 в/с), 1-е место (эстафета 4х200 в/с) — 2-е место (эстафета 4х100 в/с), 2-е место (эстафета 4х100 комп.);

Кирилл Гаращенко — 1-е место (эстафета 4х200 в/с) — 2-е место (1500 в/с), 2-е место (4х100 в/с) — 3-е место (400 в/с);

Дмитрий Омельков — 1-е место (эстафета 4х200 в/с) — 3-е место (1500 в/с);

Евгений Мамин — 2-е место (эстафета 4х100 комп.).

В свою очередь, медали Чемпионата Украины по плаванию среди молодежи завоевали двое:

Никита Коптелов — 1-е место (200 брассом) — 2-е место (50 брассом), 2-е место (100 брассом);

Эльза Качлишвили — 2-е место (100 брассом), 2-е место (200 брассом).

В результате этого Никита Коптелов выполнил нормы «Мастера спорта Украины» по плаванию на дистанциях 100-м и 200-м брассом.