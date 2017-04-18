Запорожские полисмены задержали браконьера (ФОТО)

Правоохранители задержали жителя Запорожской области, который занимался запрещенным промыслом.

В Запорожской как и в других областях Украины, в апреле 2017 вступил в силу запрет на любительское и промышленное рыболовство с плавсредств во время весенне-летнего нереста рыбы.

По информации пресс-службы Национальной полиции в Запорожской области, во время отработки прибрежной полосы Азовского моря сотрудники Бердянского отдела полиции совместно с работниками Пограничной службы задокументировали факт вылова 50-летним гражданином более 3000 штук бычка запрещенными средствами.

Следователем следственного отдела Бердянского ОП открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.249 (незаконное занятие рыбным или другим водным добывающим промыслом, если оно причинило существенный вред) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет. Плавсредство и рыба изъяты.