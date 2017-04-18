Запорожский академический театр юного зрителя покоряет Польшу (ФОТО)

В этом году впервые за последние годы Запорожской академический театр юного зрителя побывал в Польше, где IV международном фестивале украинского театра «Восток-Запад» показал спектакль «Вальс случая» и привез заслуженные награды. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

Запорожцы показали драму «Вальс случая» по пьесе современного французского драматурга и актера Виктора Аима поставил художественный руководитель Запорожского академического театра юного зрителя Геннадий Фортус. В спектакле играют актеры Любовь Фриганы и Максим Березнер. Спектакль уже имеет награды фестивалей «Добрый театр» и «Сичеславна», а теперь получила признание и на международном уровне.

Запорожской академический театр юного зрителя достойно представил театральное искусство Запорожье и Украине за рубежом — заслуженный артист Украины Максим Березнер получил награду за лучшую мужскую роль, а сам спектакль — диплом IV Международного фестиваля.