Запорожский рыбак едва не утащил на дно своего приятеля

Как стало известно, еще 16 апреля в Васильевском районе на Каховском водохранилище утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

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Известно, что 16 апреля, около полуночи в районе села Скельки на Каховском водохранилище на резиновой лодке вышли двое мужчин в возрасте 19 и 29 лет. Отойдя от берега на 100 м один из рыбаков не удержался на плавсредстве и упал за борт.

После попытки забраться на лодку, он вырвал запорный клапан, в результате чего лодка сдулась и затонула. Один из мужчин самостоятельно добрался до берега, а другой исчез под водой.

На поиски пропавшего рыбака выехала водолазная группа аварийно-спасательного отряда спецназначения Запорожья. Поисковая операция проводилась как по берегу, так и на воде.