Лидер боевиков «погорел» в Запорожье на липовых правах

Мужчина два с половиной года находился в розыске за создание незаконного военизированного формирования и массовые беспорядки, а попался на превышении скорости.

По информации патрульной службы Запорожья, водителя «Жигули» остановили патрульные на ул.Каховской за превышение скорости. При проверке документов полицейские заметили, что водительское удостоверение подделано — водитель не смог назвать даже данных, указанных в удостоверении. К тому же, патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения, но водитель отказался пройти освидетельствование.

За отсутствие документов, превышение скорости и пьяную езду на водителя составили протоколы. Из-за подделки удостоверения вызвали следователей Днепровского райотдела. Стражи правопорядка выяснили личность 41-летнего злодея. Оказалось, что он находился в розыске с осени 2014 года по подозрению в создании незаконных военизированных формирований и массовые беспорядки и групповое нарушение общественного порядка.