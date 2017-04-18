Официально: жители Запорожья снова будут больше платить за водоснабжение

КП «Водоканал» інформує, що з 15.04.2017 набирають чинності постанови НКРЕКП від 22.03.2017 №310, 311 щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
Офіційно опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» за №71(5940) постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), від 22.03.2017 №310, 310 щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
Постанови набирають чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Таким чином, з 15.04.2017 набирають чинності наступні тарифи для КП «Водоканал» (м. Запоріжжя):
На централізоване водопостачання та водовідведення
Споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
на централізоване водопостачання – 2,30 грн за 1 куб. м (без ПДВ)
2,760 грн за 1 куб. м (з ПДВ);
на централізоване водовідведення – 2,37 грн за 1 куб. м (без ПДВ)
2,844 грн за 1 куб. м (з ПДВ).
Споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
на централізоване водопостачання – 5,91 грн за 1 куб. м (без ПДВ)
7,092 грн за 1 куб. м (з ПДВ);
на централізоване водовідведення – 4,13 грн за 1 куб. м (без ПДВ)
4,956 грн за 1 куб. м (з ПДВ).
На послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
– на послугу з централізованого постачання холодної води 6,52 грн за 1 куб. м (без ПДВ)
7,824 грн за 1 куб.м (з ПДВ);
– на послугу з централізованого водовідведення 4,55 грн за 1 куб. м (без ПДВ)
5,46 грн за 1 куб. м (з ПДВ).