Почему наши «грантоеды» так завидуют «недемократичным» туркам? — Романовичев

Жизнь иногда дарит людям, пишущим на политические темы, что-то похожее на удачу. Вот когда вернулась из путинских застенков Надежда Савченко, то была вскрыта практически вся группировка стеце-кремлеботов. Получившая, видимо, задание морально похоронить ее во что бы то ни стало. А когда началась ж.д. блокада Донбасса, то оказалась не только повторно вскрытой предыдущая команда «Минстеця», но и засветилась группировка откровенных путинско-ахметовских «Интернет-ватников».

Впрочем, сегодня речь не о них, а о еще одной категории «радетелей» за свободу и демократию. Если кто помнит, то в прошлом июле случилась неудачная попытка государственного переворота в Турции. Президент Реджеп Эрдоган чисто случайно остался в живых, а значит мятеж сразу же был подавлен. И тут началось! «Грантоеды» Украины дружно возмутились тем обстоятельством, что «диктатора» Эрдогана не удалось грохнуть,..

Заметим, что речь идет о законно избранном на ЧЕСТНЫХ выборах (ни нам, ни россиянам не снившихся) лидере государства-члена НАТО и далее по списку. А весь гвалт по команде поднялся потому, что будничный госпереворот в исполнении турецкого Генштаба, который случался во всех случаях, когда ИЗБРАННОЕ правительство Турции чем-то не устаивало либо Лондон, либо Вашингтон, впервые провалился.

Нам уже не раз приходилось объяснять читателю, что в июле 2016 года Турция свергла фактически неоколониальную зависимость. Так вот 16 апреля на референдуме турки закрепили свой статус независимого государства уже юридически. И тут снова вся группировка украинских «грантоедов» начала «новую песню о главном», обвиняя Турцию едва ли не в возвращении к султанату.

Но давайте все же почитаем, что там турки напринимали? «Глава государства получит право лично назначать министров, представлять бюджет, выдвигать кандидатуры большинства судей высших судов и издавать указы, которые получат статус законов. Кроме того, президент сможет объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент». (РБК, 17.04.2017 г.).

А что у нас, в России, в США, во Франции что-то сильно разнится с тем, что теперь будет и в Турции тоже? Просто, как во всякой неоколонии (о чем мы уже неоднократно писали), и в Турции институты государственной власти были НАМЕРЕННО РАЗБАЛАНСИРОВАНЫ. Собственно, как сейчас в Украине. Где иногда страной вообще правила какая-то частная «Тендерная палата», «нагревшая» бюджетную нищету на 7 млрд. гривен по курсу 4,5 к одному доллару.

Затем страной начал править подконтрольный Медведчуку и Кивалову Высший совет юстиции. Первый, заметим, вообще официально никто, а второй — всего лишь народный депутат. Нынче все в стране зависит: а) от денег на покупку парламентских голосований и судейских решений; б) от частных армий (названных у нас правоохранителями и т.д.), которые своими набегами «расшивают» узкие места, не описанные упомянутыми голосованиями и судебными вердиктами.

В Турции существовала своя специфика, но суть ее та же — хаос и полная неразбериха приводили к частым кризисам, и арбитром в их разрешении служил Генштаб. В Украине тот же хаос и полная безответственность всех и вся вывели в разряд арбитра… Путина. И четвертый год войны никак не поменял ситуацию. Как занимали ключевые посты в государстве-жертве российской агрессии люди, назначенные по квоте Путина, так и продолжают занимать.

Да, сняли Ложкина (из-за не понравившейся Путину речи Порошенко 24.08.2016 г.), но остались Климкин, пока — Гонтарева, Муженко, Аваков и великое множество прочих товарищей. Результаты труда которых мы ощущаем ежедневно. Если не ежечасно…

В Турции, похоже, с квотой Елизаветы II и Дональда Трампа теперь покончено. Чуть больше 51 процента граждан поддержали своего президента на референдуме. И тут же вой по всей планете, в т.ч. и в Украине, что теперь Эрдоган будет сидеть на табуретке то ли до 2023, а то и до 2029 года (это если он, конечно, выборы выиграет). Судя по результату референдума, в ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ Турции мнения граждан разделились пока поровну. И это совсем не 86 процентов путинской поддержки, и не победа Трампа, получившего на три миллиона голосов меньше, нежели Хиллари Клинтон, но благодаря архаичной системе американских выборов все же ставшим президентом США.

Но вернемся к Украине. Если кто помнит недавнее судилище над бойцами батальона «Торнадо», которых безвылазно держали взаперти почти два года, то там суд охраняла Нацгвардия и бронетехника. А вот четырех главных обвиняемых в деле расстрела Майдана отпустили до суда под личное обязательство. И они дружно сбежали из Харькова в Россию. Где им тут же пообещали гражданство…

Но виноватых в этом деле нет! «Горбатюк заявил, что пограничники не имели права задерживать экс-беркутовцев, предположительно бежавших в РФ. Четверо бывших сотрудников харьковского «Беркута» имели право покинуть Украину в любой момент, учитывая избранную им судом меру пресечения, заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк». («Гордон», 17.04.2017 г.).

Заметили — прокурор, ответственный за все это безобразие, посчитал своим долгом стать на защиту взяточников на границе, допустивших побег обвиняемых в убийстве «беркутовцев»?

В Турции, похоже, такой номер уже не продет. И прокурор, и следователи, и судья, и пограничники, и прочие причастные в похожем случае — и в очень короткие сроки — суммарно присядут на те же 60 лет, на которые (4Х15) вдруг не сядут по их вине уже тамошние беглые типа «беркутовцы». Ведь какая разница, кто сидит — те, кто убивал, или те, кто их через кордон переправил? Да и тюремные камеры не гуляют…

Наверное, именно из-за этого в Украине, в которой давно попраны все демократические свободы (кроме, разумеется свободы антиукраинского слова и свободы антиукраинского действия), поднят гвалт насчет турецкой демократии. До которой нам еще, похоже, топать да топать…

Леонид Романовичев