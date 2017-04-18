Прокуратуру заинтересовало имущество запорожского мэра Буряка

Правоохранители проверят достоверность данных, указанных в декларации мэра Запорожья Владимира Буряка.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, по заявлению депутата Запорожского областного совета относительно предоставления чиновником заведомо недостоверных сведений в декларации, в которой не указано о наличии корпоративных прав одного из предприятий областного центра в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст.366-1 УК.

Досудебное расследование по статье «Декларирование недостоверной информации» продолжается, проводятся следственные действия.

Кстати, санкция статьи предусматривает штраф от 2500 до 3000 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.