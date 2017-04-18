Пропаганда на ОРДЛО: запуск отравленных крыс, облучение и яд в водопроводе

Народный депутат от «народного фронта» Дмитрий Тымчук рассказал о самых невероятных и бредовых антиукраинских «страшилках», которыми пропагандисты в ОРДЛО пугают местных жителей.

Как сообщает Тымчук пишет на своей странице в Facebook, одна из них, это заверения в том, что украинские военные используют вредное для людей облучение.

«С помощью хитрого американского (ну чьего же еще!) оборудования ВСУ облучают жителей прифронтовых городов вредным излучением. Родитель слуха – главный «дэнеэровский» балабол «зам командующего» Басурин. Варианты последствий: повышение смертности, импотенция, превращение зародышей в детей-уродов у беременных и т.д.», — написал Тымчук.

Также боевики пугают местное население с паспортами «республик» расстрелами со стороны украинских военных на КПВВ.

«Владельцев паспортов «ЛДНР» расстреливают. Мол, у СБУ есть база всех получателей «паспортов ЛДНР», которая оперативно обновляется. По этой базе на КПВВ отлавливаются неосторожные «граждане молодых республик», решившие выехать из ОРДЛО, а дальше варианты – расстрел на месте, концлагерь в Краматорске, тайная тюрьма СБУ в Мариуполе», — пишет нардеп.

Также Тымчук рассказал о «страшилке» про «биологическую войну» Украины против сепаратистов.

«Киев ведет против ОРДЛО биологическую войну. В города напускаются (каким образом – непонятно) полчища зараженных крыс, а также выращенные в «секретных лабораториях СБУ» (вариант – «лаборатории ЦРУ») другие дикие животные, которые по определению должны остерегаться человека, а тут лезут прямо к жилищам», — сообщает он.

Кроме того террористы традиционного уверяют местное население ОРДЛО в том, что на стороне Украины массово воют наемники из Европы и утверждают, что украинские военные отравляют источники с питьевой водой.