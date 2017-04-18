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Список аптек в Запорожье, где горожане могут приобрести лекарства со скидкой

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В апреле стартовала реализация правительственной программы «Доступные лекарства», которая предусматривает полную или частичную компенсацию стоимости лекарственных препаратов для населения с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета ІІ типа и бронхиальной астмы.

Как рассказала директор департамента здравоохранения Запорожского горсовета Виктория Ушакова, на сегодня участие в программе принимают 13 аптечных предприятий. Среди них «Аптеки Запоріжжя», «Аптечне об’єднання «Фармація», «Фарма Віта», «Аптеки Доктор Мом», КП «Примула», «Аптека №226» — всего 53 аптеки и аптечных киоска во всех районах города.

«Список аптечных предприятий будет пополняться. Аптеки продолжают предлагать свои услуги для участия в программе «Доступные лекарства». Рецептурные бланки имеются в наличии в городских центрах первичной медико-санитарной помощи. Препараты уже поступили в аптеки, пациенты могут их получить», — рассказала Виктория Ушакова.

Напомним, чтобы получить лекарственный препарат, пациенту необходимо обратиться к семейному врачу за рецептом. В рецепте указывается действующее вещество, а не торговое название препарата. В аптеке стопроцентно будет компенсироваться стоимость генерика – копии оригинального препарата. Рецепт действителен в течение 30 дней.

Реестр аптечных учреждений Запорожья, которые берут участие а  программе «Доступные лекарства»

Повне найменування та код (відповідно до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) Місцезнаходження (юридична адреса та фактична адреса) та мережі, яка буде здійснювати відпуск лікарських засобів згідно з Урядовою програмою «Доступні ліки» Контактна особа та номер телефону контактної особи, яка буде здійснювати відпуск лікарських засобів згідно з Урядовою програмою «Доступні ліки»
ПРАТ «Аптеки Запоріжжя» 01977334 Юридична адреса:

69050, м.Запоріжжя, вул.Складська,4

Фактична адреса:

69050, м.Запоріжжя, вул.Складська,4

Мережа:

Аптека №3 69065, м.Запоріжжя, вул Щаслива,7

Аптека №5 69096, м.Запоріжжя, вул.Бородінська,9/12

Аптечний пункт №1 аптеки №5 69065, м.Запоріжжя, вул.Щаслива,1

Аптечний пункт №2 аптеки №5 69089, м.Запоріжжя, вул. Істоміна.17

Аптека №18 69001, м.Запоріжжя, бул.Шевченка,16

Аптека №46 69104, м.Запоріжжя, вул.Чумаченка,34

Аптека №51 69114, м.Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади,16

Аптека №52 69009, м.Запоріжжя, вул.Перспективна,6

Аптека №60 69068, м.Запоріжжя, вул.Чарівна,28

Аптека №121 69035,

м.Запоріжжя, вул.Сталеварів,25

Аптека №149 69005, м.Запоріжжя, вул. Перемоги,115А

Аптечний пункт №1 аптеки №180 69059,

м.Запоріжжя, вул. Чумаченка,49/10

Аптека №208 69050, м.Запоріжжя, вул.Космічна,124/1

Аптечний пункт №2 аптеки №208 69104, м.Запоріжжя, вул. Чумаченка,21

Аптека №229 69093, м.Запоріжжя, вул. Ольги Кобилянської,1

 

 Будько Володимир Іванович, тел.0612890000
ТОВ «Фармація Запоріжжя» 31968065 Юридична адреса:

69050, м.Запоріжжя, вул.Складська,4

Фактична адреса:

69050, м.Запоріжжя, вул.Складська,4

Мережа:

Аптека №16 69014, м.Запоріжжя, вул. Магістральна,70А

Аптечний пункт №1 аптеки №16 69002, м.Запоріжжя, пр. Соборний, 88

Аптечний пункт №2 аптеки №16 69097, м.Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, 25

 

 Макогон Ліна Анатоліївна тел.06128900000
КП «Аптечне об’єднання «Фармація» 02124953 Юридична адреса:

69050, м.Запоріжжя, вул.Складська,4

Фактична адреса:

69050, м.Запоріжжя, вул.Складська,4

Мережа:

Аптечний пункт №1 аптеки №212 69000,

м.Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе,10 (поліклінічний корпус КУ «ЗОКЛ»)

 Добренька Ірина Миколаївна тел. 0612965520
ТОВ «Аптеки Доктор Мом» 31677095 Юридична адреса:

69006, м.Запоріжжя, пр. Соборний, 230

Фактична адреса:

69006, м.Запоріжжя, пр. Соборний, 230

Мережа:

Аптека №1 69006, м.Запоріжжя, пр. Соборний, 230

Аптека №4 69009, м.Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної,57

Аптека №10 69120.

м.Запоріжжя, вул. Авраменка, 10

 Мелешко Олег Вікторович

тел. 212-94-00
КП «Примула» 20492715 Юридична адреса:

69032 м.Запоріжжя, пр. Металургів, 7

Фактична адреса:

69032 м.Запоріжжя, пр. Металургів, 7

Мережа:

Аптека №4 69032 м.Запоріжжя, пр. Металургів, 7

Аптечний пункт №1 аптеки №4 69069

м.Запоріжжя, вул. Щаслива/Дудикіна,1/7

Аптечний пункт №2 аптеки №4 69097

м.Запоріжжя, вул Запорізького козацтва,25

Аптека №9 69095

м.Запоріжжя, вул. Запорізька, 9Б

Аптечний пункт №1 аптеки №9 69035

м.Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34

Аптечний пункт №3 аптеки №9 69000

м.Запоріжжя, бул. Шевченка,25

Аптека №11 69063,

м.Запоріжжя, вул. Павлокічкаська,50

Аптека №221 69120

м.Запоріжжя, вул. Спартака Маковського, 6

 Олійник В’ячеслав Валентинович тел.2368900
ТОВ «ФП аптека 216» 24910965 Юридична адреса:

69006, м.Запоріжжя, пр. Соборний, 230

Фактична адреса:

69006, м.Запоріжжя, пр. Соборний, 230

Мережа:

Аптека №1 69059

м. Запоріжжя, вул. Парамонова,4

Аптечний пункт №24 69035 м. Запоріжжя,

вул. Сталеварів,34

Аптека №12 69083

м.Запоріжжя, вул. Рязанська,9, прим.118

 Панченко Володимир Михайлович

тел. 212-94-00
ТОВ «Аптека №226»

23788835

 Юридична адреса:

69014, м,Запоріжжя, пр. Радянський, 27

Фактична адреса:

69014, м,Запоріжжя, пр. Радянський, 27

Мережа:

Аптека №1 69076

м. Запоріжжя, пр. Інженера Преображенського, 27

Аптечний пункт №2 69097 м.Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, 25

Аптечний пункт №1 69000, м.Запоріжжя, бул. Шевченка,25

Аптечний пункт №4 69120 м.Запоріжжя, вул. Авраменка,4

 Харченко Ірина Віталіївна

тел. 283-76-02
ТОВ «Фарма Віта» 37221682 Юридична адреса:

69050, м.Запоріжжя, вул.Складська,4

Фактична адреса:

69050, м.Запоріжжя, вул.Складська,4

Мережа:

Аптека №30 69006

м. Запоріжжя, пр. Соборний, 228

Аптека №36 69106

м. Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16 А

 Головань Віта Борисівна

тел. 289-25-51

 

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