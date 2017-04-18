Список аптек в Запорожье, где горожане могут приобрести лекарства со скидкой

В апреле стартовала реализация правительственной программы «Доступные лекарства», которая предусматривает полную или частичную компенсацию стоимости лекарственных препаратов для населения с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета ІІ типа и бронхиальной астмы.

Как рассказала директор департамента здравоохранения Запорожского горсовета Виктория Ушакова, на сегодня участие в программе принимают 13 аптечных предприятий. Среди них «Аптеки Запоріжжя», «Аптечне об’єднання «Фармація», «Фарма Віта», «Аптеки Доктор Мом», КП «Примула», «Аптека №226» — всего 53 аптеки и аптечных киоска во всех районах города.

«Список аптечных предприятий будет пополняться. Аптеки продолжают предлагать свои услуги для участия в программе «Доступные лекарства». Рецептурные бланки имеются в наличии в городских центрах первичной медико-санитарной помощи. Препараты уже поступили в аптеки, пациенты могут их получить», — рассказала Виктория Ушакова.

Напомним, чтобы получить лекарственный препарат, пациенту необходимо обратиться к семейному врачу за рецептом. В рецепте указывается действующее вещество, а не торговое название препарата. В аптеке стопроцентно будет компенсироваться стоимость генерика – копии оригинального препарата. Рецепт действителен в течение 30 дней.

Реестр аптечных учреждений Запорожья, которые берут участие а программе «Доступные лекарства»