Список аптек в Запорожье, где горожане могут приобрести лекарства со скидкой

В апреле стартовала реализация правительственной программы «Доступные лекарства», которая предусматривает полную или частичную компенсацию стоимости лекарственных препаратов для населения с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета ІІ типа и бронхиальной астмы.
Как рассказала директор департамента здравоохранения Запорожского горсовета Виктория Ушакова, на сегодня участие в программе принимают 13 аптечных предприятий. Среди них «Аптеки Запоріжжя», «Аптечне об’єднання «Фармація», «Фарма Віта», «Аптеки Доктор Мом», КП «Примула», «Аптека №226» — всего 53 аптеки и аптечных киоска во всех районах города.
«Список аптечных предприятий будет пополняться. Аптеки продолжают предлагать свои услуги для участия в программе «Доступные лекарства». Рецептурные бланки имеются в наличии в городских центрах первичной медико-санитарной помощи. Препараты уже поступили в аптеки, пациенты могут их получить», — рассказала Виктория Ушакова.
Напомним, чтобы получить лекарственный препарат, пациенту необходимо обратиться к семейному врачу за рецептом. В рецепте указывается действующее вещество, а не торговое название препарата. В аптеке стопроцентно будет компенсироваться стоимость генерика – копии оригинального препарата. Рецепт действителен в течение 30 дней.
Реестр аптечных учреждений Запорожья, которые берут участие а программе «Доступные лекарства»
|Повне найменування та код (відповідно до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань)
|Місцезнаходження (юридична адреса та фактична адреса) та мережі, яка буде здійснювати відпуск лікарських засобів згідно з Урядовою програмою «Доступні ліки»
|Контактна особа та номер телефону контактної особи, яка буде здійснювати відпуск лікарських засобів згідно з Урядовою програмою «Доступні ліки»
|ПРАТ «Аптеки Запоріжжя» 01977334
|Юридична адреса:
69050, м.Запоріжжя, вул.Складська,4
Фактична адреса:
69050, м.Запоріжжя, вул.Складська,4
Мережа:
Аптека №3 69065, м.Запоріжжя, вул Щаслива,7
Аптека №5 69096, м.Запоріжжя, вул.Бородінська,9/12
Аптечний пункт №1 аптеки №5 69065, м.Запоріжжя, вул.Щаслива,1
Аптечний пункт №2 аптеки №5 69089, м.Запоріжжя, вул. Істоміна.17
Аптека №18 69001, м.Запоріжжя, бул.Шевченка,16
Аптека №46 69104, м.Запоріжжя, вул.Чумаченка,34
Аптека №51 69114, м.Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади,16
Аптека №52 69009, м.Запоріжжя, вул.Перспективна,6
Аптека №60 69068, м.Запоріжжя, вул.Чарівна,28
Аптека №121 69035,
м.Запоріжжя, вул.Сталеварів,25
Аптека №149 69005, м.Запоріжжя, вул. Перемоги,115А
Аптечний пункт №1 аптеки №180 69059,
м.Запоріжжя, вул. Чумаченка,49/10
Аптека №208 69050, м.Запоріжжя, вул.Космічна,124/1
Аптечний пункт №2 аптеки №208 69104, м.Запоріжжя, вул. Чумаченка,21
Аптека №229 69093, м.Запоріжжя, вул. Ольги Кобилянської,1
|Будько Володимир Іванович, тел.0612890000
|ТОВ «Фармація Запоріжжя» 31968065
|Юридична адреса:
69050, м.Запоріжжя, вул.Складська,4
Фактична адреса:
69050, м.Запоріжжя, вул.Складська,4
Мережа:
Аптека №16 69014, м.Запоріжжя, вул. Магістральна,70А
Аптечний пункт №1 аптеки №16 69002, м.Запоріжжя, пр. Соборний, 88
Аптечний пункт №2 аптеки №16 69097, м.Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, 25
|Макогон Ліна Анатоліївна тел.06128900000
|КП «Аптечне об’єднання «Фармація» 02124953
|Юридична адреса:
69050, м.Запоріжжя, вул.Складська,4
Фактична адреса:
69050, м.Запоріжжя, вул.Складська,4
Мережа:
Аптечний пункт №1 аптеки №212 69000,
м.Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе,10 (поліклінічний корпус КУ «ЗОКЛ»)
|Добренька Ірина Миколаївна тел. 0612965520
|ТОВ «Аптеки Доктор Мом» 31677095
|Юридична адреса:
69006, м.Запоріжжя, пр. Соборний, 230
Фактична адреса:
69006, м.Запоріжжя, пр. Соборний, 230
Мережа:
Аптека №1 69006, м.Запоріжжя, пр. Соборний, 230
Аптека №4 69009, м.Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної,57
Аптека №10 69120.
м.Запоріжжя, вул. Авраменка, 10
|Мелешко Олег Вікторович
тел. 212-94-00
|КП «Примула» 20492715
|Юридична адреса:
69032 м.Запоріжжя, пр. Металургів, 7
Фактична адреса:
69032 м.Запоріжжя, пр. Металургів, 7
Мережа:
Аптека №4 69032 м.Запоріжжя, пр. Металургів, 7
Аптечний пункт №1 аптеки №4 69069
м.Запоріжжя, вул. Щаслива/Дудикіна,1/7
Аптечний пункт №2 аптеки №4 69097
м.Запоріжжя, вул Запорізького козацтва,25
Аптека №9 69095
м.Запоріжжя, вул. Запорізька, 9Б
Аптечний пункт №1 аптеки №9 69035
м.Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34
Аптечний пункт №3 аптеки №9 69000
м.Запоріжжя, бул. Шевченка,25
Аптека №11 69063,
м.Запоріжжя, вул. Павлокічкаська,50
Аптека №221 69120
м.Запоріжжя, вул. Спартака Маковського, 6
|Олійник В’ячеслав Валентинович тел.2368900
|ТОВ «ФП аптека 216» 24910965
|Юридична адреса:
69006, м.Запоріжжя, пр. Соборний, 230
Фактична адреса:
69006, м.Запоріжжя, пр. Соборний, 230
Мережа:
Аптека №1 69059
м. Запоріжжя, вул. Парамонова,4
Аптечний пункт №24 69035 м. Запоріжжя,
вул. Сталеварів,34
Аптека №12 69083
м.Запоріжжя, вул. Рязанська,9, прим.118
|Панченко Володимир Михайлович
тел. 212-94-00
|ТОВ «Аптека №226»
23788835
|Юридична адреса:
69014, м,Запоріжжя, пр. Радянський, 27
Фактична адреса:
69014, м,Запоріжжя, пр. Радянський, 27
Мережа:
Аптека №1 69076
м. Запоріжжя, пр. Інженера Преображенського, 27
Аптечний пункт №2 69097 м.Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, 25
Аптечний пункт №1 69000, м.Запоріжжя, бул. Шевченка,25
Аптечний пункт №4 69120 м.Запоріжжя, вул. Авраменка,4
|Харченко Ірина Віталіївна
тел. 283-76-02
|ТОВ «Фарма Віта» 37221682
|Юридична адреса:
69050, м.Запоріжжя, вул.Складська,4
Фактична адреса:
69050, м.Запоріжжя, вул.Складська,4
Мережа:
Аптека №30 69006
м. Запоріжжя, пр. Соборний, 228
Аптека №36 69106
м. Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16 А
|Головань Віта Борисівна
тел. 289-25-51