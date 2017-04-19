Арктические ветра вынудили власть Запорожья включить отопление

Правда, в жилых домах батареи не станут горячими — отопление включат в детские сады, больницы, роддома и интернаты.

Такое требование выдвинул мэр Запорожья Владимир Буряк к руководству концерна «Городские тепловые сети», уточнив, возобновить подачу тепла, там, где это возможно.

«Подачу отопления необходимо возобновить на период похолодания, которое может продлиться не менее недели», — поведал Владимир Буряк своей пресс-службе.

Кстати, по прогнозам синоптиков, потепление на территории Запорожской области прогнозируется не раньше 26 апреля.

Ночью, 20 апреля, ожидается мороз до -5 градусов. Завтра, 20 апреля осадки прекратятся, однако в пятницу, 21 апреля, из-за очередного южного циклона на территории области вновь пойдет дождь или даже мокрый снег.