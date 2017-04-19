Арктический циклон наделал бед: в Запорожском крае без электричества тысячи людей

На территорию Запорожской области вторгся арктический циклон: порывы ветра с дождем и снегом оборвали электропровода, оставив 26 населенных пункта без энергоснабжения.

От непогоды пострадали Вольнянский (обесточены 6 сел), Запорожский (18 сел) и Каменско-Днепровский (2 села) районы. Также повреждены несколько воздушных линий электропередач 10кВ городских электросетей Запорожья, в результате чего без света остаются часть домов Правого берега, Запорожья-Левого и станции Опытная.

По информации пресс-службы ОАО «Запорожьеоблэнерго», над восстановлением энергоснабжения работает 21 бригада компании, к ремонтным работам привлечены 110 специалистов и 22 единицы спецтехники.