В детсадах Запорожья появились свободные места

В Запорожье в 2016-2017 учебном году детских садах были созданы новые 27 групп, в которые были приняты более 500 воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Запорожья.

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По результатам мониторинговых исследований департамента образования и науки горсовета в трех районах Запорожья в детских садах, на которые нет «очереди», имеется 91 свободное место.

Известно, в детсадах Хортицкого района есть 70 мест для детей в возрасте от 3 до 6 (7) лет, в Шевченковском районе – 9 мест для детей в возрасте от 3 до 5 лет и 3 места для детей в возрасте от 2,5 до 3 лет в группе четырехчасового пребывания, в дошкольных учреждениях