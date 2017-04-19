В запорожских школах временно создадут спецклассы

В связи с ухудшением погодных условий и похолоданием в школах Запорожья с 19 апреля начнутся вынужденные каникулы.

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Занятия приостановлены до особого распоряжения, которое будет принято с учетом погодных условий. При этом в школах должны быть созданы дежурные классы для детей, которых родители, по разным причинам, не могут оставить дома.

«Такое решение принял городской голова Владимир Буряк», — известила пресс-служба мэрии Запорожья.

Как ранее сообщал «Верже», по прогнозам синоптиков потепление на территории Запорожской области прогнозируется не раньше 26 апреля.

Ночью, 20 апреля, ожидается мороз до -5 градусов. Завтра, 20 апреля осадки прекратятся, однако в пятницу, 21 апреля, из-за очередного южного циклона на территории области вновь пойдет дождь или даже мокрый снег.