В Запорожье отменили авиарейсы «Запорожье-Киев» и «Запорожье-Минск»

Вчера, 18 апреля, авиакомпания Мотор Сич вынуждена отменить выполнение регулярных рейсов по маршрутам Запорожье — Киев — Запорожье и Запорожье — Минск — Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба Мотор Сич.

Читайте также: Из Запорожья в Киев запустят дополнительный авиарейс (РАСПИСАНИЕ)

Причиной отмены рейсов является закрытие аэропорта Запорожье на ремонт взлетно-посадочной полосы.

В период с 18 по 24 апреля в планах полностью восстановить выполнение рейсов до 25 апреля.

Всем пассажирам, которые уже приобрели билеты на отмененные рейсы, предлагают возврат 100% стоимости авиабилета или перебронирование без штрафных санкций вне зависимости от тарифа.