В поминальные дни запорожцы смогут доехать на кладбища на трамваях и автобусах (ГРАФИК)

В Запорожье организованы дополнительные маршруты для посещения городских кладбищ в поминальные дни. Об этом сообщает управления по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета Запорожья.
16 апреля, а также с 22 по 24 апреля для удобства горожан организованы дополнительные трамвайные и автобусные маршруты, а также продлены или изменены автобусные маршруты общего пользования.
На Капустяное кладбище запорожцы смогут добраться трамвайными маршрутами:
- «Площадь Свободы — ул. Иванова — завод «Днепроспецсталь» — универмаг «Украина» — площадь Свободы»;
- «Площадь Свободы — универмаг «Украина» — завод «Днепроспецсталь» — ул. Иванова – площадь Свободы», трамвайным маршрутом № 12 «площадь Свободы – ст. Запорожье Левое».
Также специально организованными автобусными маршрутами. К другим кладбищам организованы автобусные маршруты, а также продлены действующие.
Организация работы общественного транспорта на Дне памяти ( 22.04.2017-25.2017)
|№
|Кладовище
|Маршрути
|Тариф
|Дата
|Час, інтервал
|Підприємство
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|1
|Капустяне кладовище
|Організовані маршрути
|трамвайний “майдан Волі – вул. Іванова – завод “Дніпроспецсталь” – ТЦ “Україна” – майдан Волі ”
|2,0
|22.04.2017
23.04.2017
|8.00-16.00 (17хв)
8.00-16.00 (8хв)
|КП «Запоріжелектротранс»,
тел. 787-64-94
|трамвайний “ майдан Волі – ТЦ “Україна” – завод “Дніпроспецсталь” — вул. Іванова – майдан Волі ”
|2,0
|22.04.2017
23.04.2017
|8.00-16.00 (21хв)
8.00-16.00 (12хв)
|КП «Запоріжелектротранс»,
тел. 787-64-94
|автобусний “Нікопольський поворот — Капустяне кладовище”
|6,0
|22.04.2017
23.04.2017
|8.00-16.00 (40хв)
|ТОВ «Запорожградтранс»,
тел. 707-09-39
|автобусний “вул. Українська – Капустяне кладовище”
|4,0
|23.04.2017
|8.30-17.00 (20хв)
|ТОВ «Автостандарт»,
тел. 098-43-44-186
|автобусний “БК “Запоріжвогнетрив” — Капустяне кладовище”
|4,0
|22.04.2017
23.04.2017
24.04.2017
|8.00-15.00 (20хв)
8.00-15.00 (15хв)
8.00-15.00 (20хв)
|ПрАТ «ЗАТП 12329»,
тел. 222-08-95
|автобусний “пр. Металургів — пл. Профспілок-— Капустяне кладовище”
|4,0
|23.04.2017
|8.30-17.00 (6хв)
|ТОВ «Автостандарт»,
тел. 098-43-44-186
|Зміни на існуючому маршруті
|трамвайний № 12 “ майдан Волі– ст. Запоріжжя Ліве”
|2,0
|22.04.2017
23.04.2017
|8.00-16.00 (17хв)
8.00-16.00 (13хв)
|КП «Запоріжелектротранс»,
тел. 787-64-94
|автобусний №57 “Комбінат “Запоріжсталь” — Міськпаливо ”
|3,5
|22.04.2017—24.04.2017
|8.30-17.00 (10хв)
|ТОВ «Автостандарт»,
тел. 098-43-44-186
|2
|Кладовище в
с. Кринички
|Організований маршрут
|автобусний “Тепличний комбінат – с. Кринички”
|4,0
|22.04.2017—24.04.2017
|7.00-14.00 (20хв)
|ТОВ «Профтаксі 1», тел. 63-66-39
|3
|Кушугумське кладовище
|Організований маршрут
|автобусний від вул. Базарної (вул. Анголенка) до Кушугумського кладовища
|6,0
|22.04.2017-24.04.2017
|Відправлення
прямий (зворотний) напрямок:
7.30 (8.15),
9.30 (10.15),
11.30 (12.15),
13.30 (14.15),
15.30 (16.15)
|ТОВ «Феникс-Авто»,
тел. 233-41-56
|4
|Цвинтар
«Святого Миколая»
|Організований маршрут
|автобусний “Бородінський ринок – Цвинтар Св. Миколая”
|4,0
|22.04.2017-24.04.2017
|7.00-18.00 (15хв)
|ТОВ «СТАРАВТО», тел. 277-27-78
|«Універсам — Цвинтар Св.Миколая» по вул. Гудименка, Задніпровській, Новгородській, Хортицьке шосе і далі по маршруту №92 до кладовища Св.Миколая
|6,5
|23.04.2017
|6.53-13.21 (12хв)
|ТДВ «Автопарк», тел. 278-07-52
|Зміни на існуючому маршруті
|автобусний №76 «вул. Олімпійська — вул. Розенталь (по вул. Комінтерну)” подовжений до Цвинтаря Св.Миколая
|4,0
|22.04.2017-25.04.2017
|7.00-18.00 (20хв)
|ТОВ «Тревел-Авто», тел. 220-70-82
|автобусний №92 «Вокзал Запоріжжя-ІІ — Цвинтар Св. Миколая»
|6,5
|23.04.2017,25-26.04.2017
24.04.2017
|6.06- 15.00 (12хв)
6.06- 16.00 (12хв)
|ТДВ «Автопарк», тел. 278-07-52
|5
|Першотравневе кладовище
|Організовані маршрути
|автобусний від Першотравневого кладовища до вул. Європейської (вул. Малиновського)
|4,0
|22.04.2017-24.04.2017
|7.00-14.00 (20хв)
|ТОВ «Профтаксі 1», тел. 63-66-39
|автобусний “Першотравневе кладовище – 3-й Південний мкрн.”
|4,0
|23.04.2017
|9.00-15.00 (60хв)
|ТОВ «Альфа-Транс»,
тел. 764-39-96
|автобусний «Першотравневе кладовище – 4-й Південний мкрн.”
|4,0
|23.04.2017
|9.00-15.00 (60хв)
|ТОВ «Альфа-Транс»,
тел. 764-39-96
|Зміни на існуючому маршруті
|№7 “по вул. Базарна (вул. Анголенка) – вул. Технічна”
|3,5-4,0
|22.04.2017-24.04.2017
|5.25-22.04 (5хв)
|ФОП Микитенко М.О.,
тел. 228-02-25
|6
|Кладовище по вул. Юності
|Діючий маршрут
|автобусний №5а «Клініка ВІЗУС – Автострада-Клініка ВІЗУС»
|4,0
|22.04.2017-25.04.2017
|5.30-23.12 (3-15хв)
|ТОВ «Запоріжтрансавто», 066-137-17-37
|автобусний №24 «Клініка ВІЗУС – Автострада-Клініка ВІЗУС»
|3,0
|22.04.2017-25.04.2017
|6.00-23.55
|ТОВ «Запорізька автотранспортна компанія», тел.270-95-84
|Зміни на існуючому маршруті
|автобусний №5а «Клініка ВІЗУС – Автострада-Клініка ВІЗУС»
|4,00
|22.04.2017-25.04.2017
|6.00-18.00
|ТОВ «Альянс-Авто», 063-659-39-26
|7
|Кладовище Заводського району
|Діючий маршрут
|автобусний №73 “ЗТМК — Набережна”
|4,0
|22.04.2017-25.04.2017
|6.00-24.14 (12-15хв)
|ДП «Супутник-Дніпро»,
тел. 222-08-90
|8
|Меморіал загиблим воїнам (Заводський р-н)
|Зміни на існуючому маршруті
|автобусний №83 «Прохідна ЗТМК – Набережна» подовжений до зупинки «Меморіал загиблим воїнам»
|4,0
|22.04.2017-24.04.2017
|8.00-16.00 (20хв)
|ПрАТ «ЗАТП 12329», тел. 222-08-95
|9
|Правобережне (Осипенківське кладовище)
|Організовані маршрути
|автобусний “вул. Піщана – Осипенківське кладовище”
|3,5
|23.04.2017
|8.30-17.00 (20хв)
|ТОВ «Автостандарт»,
тел. 098-43-44-186
|Зміни на існуючих маршрутах
|автобусний №66 “вул. Руставі – Диспетчерська – вул. Руставі” подовжений до зупинки “Автоколона №4”
|4,0
|19.04.2017-24.04.2017
|06.30-17.00(20хв)
|ТОВ «СТАРАВТО», тел. 277-27-78
|автобусний №82 “Арматурний завод – пр. Металургів”
|3,5
|23.04.2017-24.04.2017
|6.00-22.00 (5хв)
|ТОВ «ТК «Гранд-Авто»,
тел. 222-29-97
|автобусний №47 “вул. Зачиняєва – вул. Розенталь (по вул. Комінтерну) – вул. Зачиняєва” подовжений до зупинки “Автоколона №4”
|3,5
|23.04.2017-24.04.2017
|6.00-17.00 (30хв)
|ТОВ «ТК «Гранд-Авто»,
тел. 222-29-97
|автобусний №61 «Арматурний завод – 4-й Південний мкрн.»
|4,0
|23.04.2017-24.04.2017
|5.50-23.00 (6хв)
|ТОВ «ТК «Спрінт-Авто»,
тел. 222-31-91
|автобусний №67 «Запорізький дуб – пр. 40річчя Перемоги»
|4,0
|23.04.2017-24.04.2017
|5.50-23.00 (6хв)
|ТОВ «ТК «Спрінт-Авто»,
тел. 222-31-91
|тролейбусний №11 “вул.Сєдова — Арматурний завод”
|2,0
|22.04.2017
23.04.2017
|8.00-16.00 (15хв)
8.00-16.00 (12хв)
|КП «Запоріжелектротранс»,
тел. 787-64-94
|10
|Леваневського кладовище
|Організований маршрут
|автобусний “вул. Українська — кладовище Леваневського”
|4,0
|22.04.2017,24.04.2017
23.04.2017
|7.00-17.00 (20хв)
7.00-17.00 (15хв)
|ТОВ «Запорізькі автомобільні лінії», тел. 62-52-22
|автобусний “Вул. Іванова — Кладовище Леваневського»
|4,0
|22.04.2017-24.04.2017
|7.00-19.00 (20хв)
|ТОВ «Запоріж-Лідер-ХХІ»,
тел. 721-46-49, 721-44-55
|Зміни на існуючих маршрутах
|автобусний №12 “с. Будівельників – Міськпаливо”
|4,0
|22.04.2017-24.04.2017
|7.00-16.00 (20хв)
|ТОВ «Запорізькі автомобільні лінії», тел. 62-52-22
|автобусний №37 “4-й Південний мкрн. – Аеропорт”
|4,0
|22.04.2017-24.04.2017
|6.00-20.00 (20хв)
|ТОВ «Запорізькі автомобільні лінії», тел. 62-52-22
|11
|Матвіївське кладовище
|Організовані маршрути
|автобусний “вул. Рубана — Матвіївське кладовище”
|13,0
|24.04.2017
25.04.2017
|7.30-10.24 (36хв)
8.24,10.48-відправлення від вул. Рубана
|ТДВ «Автопарк», тел. 278-07-52
|автобусний “пр. Металургів – Матвіївське кладовище”
|4,0
|22.04.2017
23.04.2017
24.04.2017
|8.00-15.00 (20хв)
8.00-15.00 (10хв)
8.00-15.00 (20хв)
|ПрАТ «ЗАТП 12329», тел. 222-08-95
|автобусний “БК “Запоріжвогнетрив” — Матвіївське кладовище”
|4,0
|22.04.2017
23.04.2017
24.04.2017
|8.00-15.00 (20хв)
8.00-15.00 (10хв)
8.00-15.00 (20хв)
|ПрАТ «ЗАТП 12329», тел. 222-08-95
|Зміни на існуючому маршруті
|автобусний №32 “Матвіївське кладовище – Міськпаливо”
|4,0
|22.04.2017
23.04.2017
24.04.2017
|8.30-17.00 (8хв)
8.30-17.00 (4хв)
8.30-17.00 (8хв)
|ТОВ «Автостандарт»,
тел. 098-43-44-186
Отвратительно работает городская власть который год уже в поминальные дни тем болие с Бабурки т.е с Хортицкого района отсутствует дополнительный транспорт ,помнится в родное советское время множество было дополнительных автобусов и добраться на Осипенковское кладбище не было проблемы сейчас один маршрутный автобус №47 эта малогобаритная колымага превращается в поминальные дни в душегубки с травмами и с невероятными испытаниями для горожан решивших посетить своих близких в поминальные дни .Скотский этот строй что сейчас существует этот воровской алигархический которому совершенно ь наплевать на своих граждан и которые относятся к народу по скотски как видать и положено ворам алигархам и барыгам недумающих обсолютно за народ ПОЗОР ЭТОЙ ВЛАСТИ ГОРОДСКОЙ !!!!