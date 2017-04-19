В поминальные дни запорожцы смогут доехать на кладбища на трамваях и автобусах (ГРАФИК)

«Універсам — Цвинтар Св.Миколая» по вул. Гудименка, Задніпровській, Новгородській, Хортицьке шосе і далі по маршруту №92 до кладовища Св.Миколая

6,5

23.04.2017

6.53-13.21 (12хв)

ТДВ «Автопарк», тел. 278-07-52