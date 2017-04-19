Домой Новости В поминальные дни запорожцы смогут доехать на кладбища на трамваях и автобусах...

В поминальные дни запорожцы смогут доехать на кладбища на трамваях и автобусах (ГРАФИК)

От
user444
-
54
1
ПОДЕЛИТЬСЯ

В Запорожье организованы дополнительные маршруты для посещения городских кладбищ в поминальные дни. Об этом сообщает управления по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета Запорожья.

16 апреля, а также с 22 по 24 апреля для удобства горожан организованы дополнительные трамвайные и автобусные маршруты, а также продлены или изменены автобусные маршруты общего пользования.

На Капустяное кладбище  запорожцы смогут добраться трамвайными маршрутами:

  • «Площадь Свободы — ул. Иванова — завод «Днепроспецсталь» — универмаг «Украина» — площадь Свободы»;
  • «Площадь Свободы — универмаг «Украина» — завод «Днепроспецсталь» — ул. Иванова – площадь Свободы», трамвайным маршрутом № 12 «площадь Свободы – ст. Запорожье Левое».

Также специально организованными автобусными маршрутами. К другим кладбищам организованы автобусные маршруты, а также продлены действующие.

Организация работы общественного транспорта на Дне памяти ( 22.04.2017-25.2017)

Кладовище Маршрути Тариф Дата Час, інтервал Підприємство
1 2 3 4 5 6 7
1 Капустяне кладовище Організовані маршрути
трамвайний “майдан Волі – вул. Іванова – завод “Дніпроспецсталь” – ТЦ “Україна” – майдан Волі ” 2,0 22.04.2017

23.04.2017

 8.00-16.00 (17хв)

8.00-16.00 (8хв)

 КП «Запоріжелектротранс»,

тел. 787-64-94
трамвайний “ майдан Волі – ТЦ “Україна” – завод “Дніпроспецсталь” — вул. Іванова – майдан Волі ” 2,0 22.04.2017

23.04.2017

 8.00-16.00 (21хв)

8.00-16.00 (12хв)

 КП «Запоріжелектротранс»,

тел. 787-64-94
автобусний “Нікопольський поворот — Капустяне кладовище” 6,0 22.04.2017

23.04.2017

 8.00-16.00 (40хв) ТОВ «Запорожградтранс»,

тел. 707-09-39
автобусний “вул. Українська – Капустяне кладовище” 4,0 23.04.2017 8.30-17.00 (20хв) ТОВ «Автостандарт»,

тел. 098-43-44-186
автобусний “БК “Запоріжвогнетрив” — Капустяне кладовище” 4,0 22.04.2017

23.04.2017

24.04.2017

 8.00-15.00 (20хв)

8.00-15.00 (15хв)

8.00-15.00 (20хв)

 ПрАТ «ЗАТП 12329»,

тел. 222-08-95
автобусний “пр. Металургів — пл. Профспілок-— Капустяне кладовище” 4,0 23.04.2017 8.30-17.00 (6хв) ТОВ «Автостандарт»,

тел. 098-43-44-186
Зміни на існуючому маршруті
трамвайний № 12 “ майдан Волі– ст. Запоріжжя Ліве” 2,0 22.04.2017

23.04.2017

 8.00-16.00 (17хв)

8.00-16.00 (13хв)

 КП «Запоріжелектротранс»,

тел. 787-64-94
автобусний №57 “Комбінат “Запоріжсталь” —  Міськпаливо ” 3,5 22.04.2017—24.04.2017 8.30-17.00 (10хв) ТОВ «Автостандарт»,

тел. 098-43-44-186
2 Кладовище в

с. Кринички

 Організований маршрут
автобусний “Тепличний комбінат – с. Кринички” 4,0 22.04.2017—24.04.2017 7.00-14.00 (20хв) ТОВ «Профтаксі 1», тел. 63-66-39
3 Кушугумське кладовище Організований маршрут
автобусний від вул. Базарної (вул. Анголенка) до Кушугумського кладовища 6,0 22.04.2017-24.04.2017 Відправлення

прямий (зворотний) напрямок:

7.30 (8.15),

9.30 (10.15),

11.30 (12.15),

13.30 (14.15),

15.30 (16.15)

 ТОВ «Феникс-Авто»,

тел. 233-41-56
4 Цвинтар

«Святого Миколая»

 Організований маршрут
автобусний “Бородінський ринок – Цвинтар Св. Миколая” 4,0 22.04.2017-24.04.2017 7.00-18.00 (15хв) ТОВ «СТАРАВТО», тел. 277-27-78
«Універсам — Цвинтар Св.Миколая» по вул. Гудименка, Задніпровській, Новгородській, Хортицьке шосе і далі по маршруту №92 до кладовища Св.Миколая 6,5

 

 23.04.2017 6.53-13.21 (12хв) ТДВ «Автопарк», тел. 278-07-52
Зміни на існуючому маршруті
автобусний №76 «вул. Олімпійська — вул. Розенталь (по вул. Комінтерну)” подовжений до Цвинтаря Св.Миколая 4,0 22.04.2017-25.04.2017 7.00-18.00 (20хв) ТОВ «Тревел-Авто», тел. 220-70-82
автобусний №92 «Вокзал Запоріжжя-ІІ — Цвинтар Св. Миколая»

 

 6,5 23.04.2017,25-26.04.2017

24.04.2017

 6.06- 15.00 (12хв)

6.06- 16.00 (12хв)

 ТДВ «Автопарк», тел. 278-07-52
5 Першотравневе кладовище Організовані маршрути
автобусний від Першотравневого кладовища до вул. Європейської (вул. Малиновського) 4,0 22.04.2017-24.04.2017 7.00-14.00 (20хв) ТОВ «Профтаксі 1», тел. 63-66-39
автобусний “Першотравневе кладовище – 3-й Південний мкрн.” 4,0

 

 23.04.2017 9.00-15.00 (60хв)

 

 ТОВ «Альфа-Транс»,

тел. 764-39-96
автобусний «Першотравневе кладовище – 4-й Південний мкрн.” 4,0

 

 23.04.2017 9.00-15.00 (60хв) ТОВ «Альфа-Транс»,

тел. 764-39-96
Зміни на існуючому маршруті
№7 “по вул. Базарна (вул. Анголенка) – вул. Технічна” 3,5-4,0 22.04.2017-24.04.2017 5.25-22.04 (5хв) ФОП Микитенко М.О.,

тел. 228-02-25
6 Кладовище по вул. Юності Діючий маршрут
автобусний №5а «Клініка ВІЗУС – Автострада-Клініка ВІЗУС» 4,0 22.04.2017-25.04.2017 5.30-23.12 (3-15хв) ТОВ «Запоріжтрансавто», 066-137-17-37
автобусний №24 «Клініка ВІЗУС – Автострада-Клініка ВІЗУС» 3,0 22.04.2017-25.04.2017 6.00-23.55 ТОВ «Запорізька автотранспортна компанія», тел.270-95-84
Зміни на існуючому маршруті
автобусний №5а «Клініка ВІЗУС – Автострада-Клініка ВІЗУС» 4,00 22.04.2017-25.04.2017 6.00-18.00 ТОВ «Альянс-Авто», 063-659-39-26
7 Кладовище Заводського району Діючий маршрут
автобусний №73 “ЗТМК — Набережна” 4,0 22.04.2017-25.04.2017 6.00-24.14 (12-15хв) ДП «Супутник-Дніпро»,

тел. 222-08-90
8 Меморіал загиблим воїнам (Заводський р-н) Зміни на існуючому маршруті
автобусний №83 «Прохідна ЗТМК – Набережна» подовжений до зупинки «Меморіал загиблим воїнам» 4,0 22.04.2017-24.04.2017 8.00-16.00 (20хв) ПрАТ «ЗАТП 12329», тел. 222-08-95

 
9 Правобережне (Осипенківське кладовище) Організовані маршрути
автобусний “вул. Піщана – Осипенківське кладовище” 3,5 23.04.2017 8.30-17.00 (20хв) ТОВ «Автостандарт»,

тел. 098-43-44-186
Зміни на існуючих маршрутах
автобусний №66 “вул. Руставі – Диспетчерська – вул. Руставі” подовжений до зупинки “Автоколона №4” 4,0 19.04.2017-24.04.2017 06.30-17.00(20хв) ТОВ «СТАРАВТО», тел. 277-27-78
автобусний №82 “Арматурний завод – пр. Металургів” 3,5 23.04.2017-24.04.2017 6.00-22.00 (5хв) ТОВ «ТК «Гранд-Авто»,

тел. 222-29-97
автобусний №47 “вул. Зачиняєва – вул. Розенталь (по вул. Комінтерну) – вул. Зачиняєва” подовжений до зупинки “Автоколона №4” 3,5 23.04.2017-24.04.2017 6.00-17.00 (30хв) ТОВ «ТК «Гранд-Авто»,

тел. 222-29-97
автобусний №61 «Арматурний завод – 4-й Південний мкрн.» 4,0 23.04.2017-24.04.2017 5.50-23.00 (6хв) ТОВ «ТК «Спрінт-Авто»,

тел. 222-31-91
автобусний №67 «Запорізький дуб – пр. 40річчя Перемоги» 4,0 23.04.2017-24.04.2017 5.50-23.00 (6хв) ТОВ «ТК «Спрінт-Авто»,

тел. 222-31-91
тролейбусний №11 “вул.Сєдова — Арматурний завод” 2,0 22.04.2017

23.04.2017

 8.00-16.00 (15хв)

8.00-16.00 (12хв)

 КП «Запоріжелектротранс»,

тел. 787-64-94
10 Леваневського кладовище Організований маршрут
автобусний “вул. Українська — кладовище Леваневського” 4,0 22.04.2017,24.04.2017

23.04.2017

 7.00-17.00 (20хв)

7.00-17.00 (15хв)

 ТОВ «Запорізькі автомобільні лінії», тел. 62-52-22
автобусний “Вул. Іванова — Кладовище Леваневського» 4,0 22.04.2017-24.04.2017 7.00-19.00 (20хв) ТОВ «Запоріж-Лідер-ХХІ»,

тел. 721-46-49, 721-44-55
Зміни на існуючих маршрутах
автобусний №12 “с. Будівельників – Міськпаливо” 4,0 22.04.2017-24.04.2017 7.00-16.00 (20хв) ТОВ «Запорізькі автомобільні лінії», тел. 62-52-22
автобусний №37 “4-й Південний мкрн. – Аеропорт” 4,0 22.04.2017-24.04.2017 6.00-20.00 (20хв) ТОВ «Запорізькі автомобільні лінії», тел. 62-52-22
11 Матвіївське кладовище Організовані маршрути
автобусний “вул. Рубана — Матвіївське кладовище” 13,0 24.04.2017

25.04.2017

 7.30-10.24 (36хв)

8.24,10.48-відправлення від вул. Рубана

 ТДВ «Автопарк», тел. 278-07-52
автобусний “пр. Металургів – Матвіївське кладовище” 4,0 22.04.2017

23.04.2017

24.04.2017

 8.00-15.00 (20хв)

8.00-15.00 (10хв)

8.00-15.00 (20хв)

 ПрАТ «ЗАТП 12329», тел. 222-08-95

 
автобусний “БК “Запоріжвогнетрив” — Матвіївське кладовище” 4,0 22.04.2017

23.04.2017

24.04.2017

 8.00-15.00 (20хв)

8.00-15.00 (10хв)

8.00-15.00 (20хв)

 ПрАТ «ЗАТП 12329», тел. 222-08-95

 
Зміни на існуючому маршруті
автобусний №32 “Матвіївське кладовище – Міськпаливо” 4,0 22.04.2017

23.04.2017

24.04.2017

 8.30-17.00 (8хв)

8.30-17.00 (4хв)

8.30-17.00 (8хв)

 ТОВ «Автостандарт»,

тел. 098-43-44-186

 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Отвратительно работает городская власть который год уже в поминальные дни тем болие с Бабурки т.е с Хортицкого района отсутствует дополнительный транспорт ,помнится в родное советское время множество было дополнительных автобусов и добраться на Осипенковское кладбище не было проблемы сейчас один маршрутный автобус №47 эта малогобаритная колымага превращается в поминальные дни в душегубки с травмами и с невероятными испытаниями для горожан решивших посетить своих близких в поминальные дни .Скотский этот строй что сейчас существует этот воровской алигархический которому совершенно ь наплевать на своих граждан и которые относятся к народу по скотски как видать и положено ворам алигархам и барыгам недумающих обсолютно за народ ПОЗОР ЭТОЙ ВЛАСТИ ГОРОДСКОЙ !!!!

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here