Два жителя Запорожья устроили смертельную дуэль на ножах из-за позорного оскорбления

После сурового оскорбления в свой адрес 32-летний запорожец был поставлен перед выбором: признать свой позорный статус или покарать беспардонного наглеца.

32-летний Митяй гостил в квартире девятиэтажки Шевченковского района у семейной пары, где мужчины потребляли хмельной напиток. Наконец «катанка» сморила хозяина, 45-летнего Андрея, уснувшего за столом. Его собутыльник решил продолжить «банкет» в другом месте. Для этого Митяй вытащил из кармана хозяина квартиры несколько мятых червонцев, сложил в сумку металлические кастрюли и сковородки и, прихватив недобитую бутылку пойла, вышел из помещения.

Когда судьба случайно столкнула мужчин через два дня на улице, то они не выбирали парламентских выражений. С обеих сторон прозвучали разнообразные оскорбления, вплоть до запредельного для уважаемого уголовника — «петух».

Через несколько часов Митяй ногами стучал в двери Андрея. Тот вышел через несколько секунд, не забыв прихватить нож. Младший из дуэлянтов полоснул по руке противника, а тот сумел пырнуть налетчика в грудь…

Во время судебного разбирательства Андрей гнул свою линию, дескать, не было у него умысла на убийство, лишь оборонялся от пьяного беспредельщика, вооруженного ножом. Вероятно, неплохо поработал и адвокат подсудимого, разбив доводы следствия.

Суд переквалифицировал преступное деяние Андрея со 115 статьи УК «Умышленное убийство» на статью 118 УК «Убийство с превышением пределов необходимой обороны» и приговорил его к двум годам лишения свободы. Поскольку сработал, так называемый, «закон Савченко» (срок содержания в СИЗО засчитывается, как день за два), то Андрей тут же вышел на волю, отсидев больше года в следственном изоляторе. Приговор не вступил в законную силу.

Валерий Бутенко