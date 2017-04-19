Две запорожанки, отведав вяленой рыбы, попали в реанимацию с подозрением на ботулизм

Как стало известно «Верже» от Анатолия Сидоренко, главы Независимого профсоюза работников «скорой помощи», в Энергодаре две женщины (41-го и 56 лет) съели рыбу. Спустя сутки они почувствовали серьезное недомогание и вызвали скорую помощь.

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По прибытию «скорой», их госпитализировали в больницу, где спустя некоторое время к ним вызвали врача инфекциониста и две реанимационные бригады. Серьезные опасения, что у женщин ботулизм. Пострадавших перевезли в областную больницу.