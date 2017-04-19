Запорожцы на передовую передали Пасхальную корзину (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В светлый праздник Пасхи запорожские школы, религиозные конфессии, неравнодушные предприниматели и запорожцы собрали более 3 тонн куличей, печенья, конфет, консервации, поздравительных открыток и рисунков для защитников Украины.

К благотворительной акции присоединились чиновники Запорожской облгосадминистрации, врачи, работники образовательных учреждений и коммунальных предприятий. Вместе они собрали более 300 кг различных сладостей. Более сотни куличей подарил хлебозавод № 3, фермерское хозяйство порадовало воинов яблоками.

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Все эти «подарки» были переданы на пасхальные праздники воинам 55-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины благотворительный фонд «Волонтерские вареники ZP». Активисты посетили военнослужащих второго гаубичного и противотанкового дивизиона, которые находятся на боевом дежурстве в Донецкой области.