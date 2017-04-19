Непогода в Запорожье привела к коллапсам на дорогах и во дворах (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Непогода в Запорожье привела к коллапсам на дорогах и во дворах ...

В Украину незаметно в середине весны пришел холодный циклон с арктическим ветром, который принес сильное похолодание, а в некоторых регионах и снег. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

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Запорожье не стало исключением и сегодня, 19 апреля, рано утром все запорожцы из окна своего дома наблюдали прекрасное зимнее утро.

В результате непогоды в городе повалились деревья на проезжую часть и тротуары, а также возле подъездов.

Так, на пересечении улиц Казачьей и улице Школьной, возле трампарка на дорогу обвалилось дерево.

Также, в нескольких дворах на Набережной выход из подъезда преградило большое дерево, отрезав проезжую часть для машин.

Сотрудники ГСЧС предупреждают запорожцев быть особенно аккуратными сегодня и по возможности не покидать дом из-за непогоды.

Кстати, за прошедшие сутки рухнуло 13 деревьев из-за непогоды, сколько таких деревьев будет насчитано сегодня страшно и представить.