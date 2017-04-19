Проехать по дорогам Запорожской области можно, но с затруднениями

Проезд транспорта по дорогам региона обеспечен, но в связи с ухудшением погодных условий, состояние проезда по трем трассам общегосударственного значения затруднен.

По информации пресс-группы Службы автодорог Запорожской области, наиболее сложная ситуация на дорогах Н-08 Запорожье-Днепр-Борисполь, где движение транспорта открыто, но затруднено. Работает 4 единицы техники ГП «Запорожский облавтодор», направлено дополнительно еще 3 единицы техники.

На дороге Н-15 Запорожье–Донецк движение транспорта открыто, но есть снежный накат.

На трассе М-18 Харьков–Симферополь (от Запорожья в сторону Днепропетровской области) движение транспорта открыто, но также снежный накат.