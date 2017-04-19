Пьяный запорожец заставил пожилую женщину выполнять его сексуальные прихоти

Полицейские задержали ранее судимого мужчину за изнасилование пенсионерки.

По информации пресс-службы Национальной полиции в Запорожской области, днем поступило сообщение от женщины о том, что у ее знакомой возле кладбища села Матвеевка возник конфликт с неизвестным.

На место происшествия был направлен наряд патрульной полиции, которые задержали 30-летнего ранее судимого жителя Запорожского района. После тщательного опроса потерпевшей и свидетелей были выяснены обстоятельства ЧП.

55-летняя женщина направлялась с кладбища в селе Матвеевка в направлении улицы Скворцова города Запорожья. По дороге она встретила молодчика, который был пьян. Злодей, угрожая физической расправой, вступил с ней в половую связь против ее воли.

Открыто уголовное производство по признакам ст.152 УК «Изнасилование». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Задержанный проверяется на причастность к совершению аналогичных уголовных правонарушений.