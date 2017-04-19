Северокорейские ракеты скоро смогут долететь до Украины

Американский разведывательно-аналитический центр Stratfor показал свои данные о возможных радиусах атаки ракет, находящихся на вооружении в КНДР.

Инфографика была опубликована в статье о ситуации в регионе и последствиях визита туда вице-президента США Майка Пенса.

Из всех ракет Северной Кореи, которые сейчас находятся в состоянии боеготовности, утверждают аналитики, наибольшую опасность для союзников США представляет Тэпходон-1. Ее дистанция поражения — две тысячи километров.

То есть, в опасности находятся территории Китая, России, Монголии, Тайваня, Японии и, конечно же, Южной Кореи.

Кроме того, Пхеньян усиленно разрабатывает межконтинентальную баллистическую ракету Тэпходон-2 с дальностью полета до восьми тысяч километров. Это оружие поставит под угрозу поражения территории Украины, Беларуси, Австралии, и часть континентальной Северной Америки