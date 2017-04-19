У запорожских браконьеров могут конфисковать катер (ФОТО)

В сети запорожской рыбохраны попало браконьерское судно с 21 тоннами бычка. С запрещенными орудиями лова браконьеры выловили 21 тонну бычка, нанеся ущерб на сумму около на 2,4 миллиона гривен.

Пограничники вместе с работниками рыбинспекции выявили рыболовецкое судно с большим количеством незаконно выловленного бычка в Азовском море.

«Рыбу ловили орудиями под названием «драга», — уточняет пресс-служба Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы.

По данному факту Национальная полиция начала расследование по статье 249 УК «Незаконное занятие рыбным промыслом». Браконьерам грозит небольшой штраф, но и конфискация добытого, а также орудий лова и средств промысла, то есть катер.