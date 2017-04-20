Анонс свежего номера газеты «Верже»

В свежем номере «Верже» от 20 апреля можно почитать о таких новостях

Безумный апрель

В середине весны Запорожье накрыло снегом. Как город и область переживает последствия стихии — ст. 2

Тарифы

За холодную воду запорожцы снова будут платить по-новому — ст. 2

Культура

Создатели фаер-театра «Магай» рассказали о том, как им удалось покорить обжигающую стихию. О первом шоу, сложностях работы и других нюансах – в интервью «Верже» — ст. 12

Грядет повышение

В мае могут ввести абонплату на отопление — ст. 5

На заметку

Расписание общественного транспорта на Дни Памяти — ст. 14

Недетские игры

Подростки избивают друг друга до полусмерти и снимают экзекуцию на видео. Как справиться с подростковой агрессией – советы психолога, статистика полиции — ст. 19