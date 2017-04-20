Бойцы СБУ предотвратили кражу деталей с авиазавода Запорожья для заказчика из России (ФОТО)

Бойцы СБУ предотвратили кражу деталей с авиазавода Запорожья для заказчика из России...

В Запорожье сотрудники СБУ задержали трех горожан, которые совершили кражу дорогостоящих деталей из авиазавода для гражданина РФ.

По информации пресс-группы УСБУ в Запорожской области, запорожский коммерсант, работающий с промышленными предприятиями города, договорился с двумя работниками авиазавода о преступлении. Предприниматель убедил заводчан украсть из предприятия за деньги комплектующие к авиационным двигателям военного назначения.

Но не для себя, а для перепродажи в страну-агрессора. Делец заранее выяснил, что эти детали заказали люди из России, и связался с ними. Дескать, есть хорошее предложение.

Сотрудники СБУ и полиции задержали работников предприятия уже после кражи — в момент передачи похищенных деталей организатору сделки. Начато производство по статье 185 УК «Кража».