В Запорожье задержали кровавую банду, нападавшую на валютчиков (ВИДЕО)

Бандитов ожидает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества, а если выяснится их причастность к убийствам, то пожизненно.

Как сообщил начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша, в состав задержанной группировки входили три жителя Запорожья. Двое из них, ранее не судимые граждане 1972 и 1974 года рождения, главарь – бывший сотрудник правоохранительных органов, который работал до 1995 года в оперативном подразделении милиции.

Информацию о деятельности ОПГ полицейские получили около двух месяцев назад и обеспечили документирование преступной деятельности.

15 апреля рано утром двое участников преступной группы напали на стоянке автомобилей на женщину, занимающуюся куплей-продажей валюты. Ударив ее гантелей по голове, преступники завладели ее сумкой, в которой лежало 20 тысяч долларов.

Но их тут же задержали бойцы спецподразделения полиции. Третий бандит, который (должен был обеспечивать пути отхода, был задержан в автомобиле недалеко от стоянки. Женщина после оказания первой помощи госпитализирована, в настоящее время ее состояние стабильное.

В ходе следственных действий установлено, что банда действовала на территории Запорожья с 2015 года. Уже доказана их причастность к 5 разбойным нападениям.

В отношении арестованных открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 УК «Разбойное нападение, совершенное организованной группой, нанесший особо крупный ущерб с нанесением тяжких телесных повреждений».